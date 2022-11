Nice vise un joueur de l'Inter Milan, Strasbourg va recruter, Toulouse prépare son Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'OGC Nice sur Robin Gosens (Inter Milan) En quête d'un latéral gauche de haut niveau pour la deuxième partie de saison, l'OGC Nice s'est mis en tête de recruter le prometteur latéral d'Empoli Fabiano Parisi (22 ans) mais Florent Ghisolfi, le nouveau directeur du Gym, étudie également quelques alternatives au jeune Italien. Si l'on en croit Foot Mercato, l'une d'entre elles mènerait à l'international allemand (14 capes) de l'Inter Milan, Robin Gosens (28 ans). Arrivé en janvier 2022 en provenance de l'Atalanta Bergame, l'intéressé cherche déjà une porte de sortie. Une affaire à saisir pour les Aiglons ? Toulouse FC : une prise de parole de Comolli jeudi ? Si le Toulouse FC est en vacances jusqu'au jeudi 1er décembre, Damien Comolli travaille déjà en coulisses en vue du Mercato d'hiver. L'excellent site haut-garonnais Les Violets nous apprend même que le président du Téfécé a prévu une prise de parole pour la reprise de l'entraînement la semaine prochaine afin de faire le point sur tous les dossiers. Les joueurs de Philippe Montanier partirant ensuite pour un stage de plusieurs jours en Turquie à Antalya.

RC Strasbourg : Keller va recruter en janvier

Auteur d’un début de saison calamiteux (19e de Ligue 1) et surtout peu conforme aux espoirs laissés par les premiers mois de Julien Stéphan à la tête de l’équipe, le RC Strasbourg va recruter au cours du prochain mercato hivernal. « En janvier, on a la volonté de réajuster l’effectif pour pouvoir varier plus facilement l’effectif et faire en sorte qu’il soit plus adaptable en fonction des systèmes choisis », a confié Marc Keller dans les DNA. Par ailleurs, le président du RCSA a conforté Stéphan à son poste : « On a la volonté de s'en sortir avec notre entraîneur, à lui de trouver les solutions. »

⚽️🎙️ "On a la volonté de s'en sortir avec notre entraîneur, à lui de trouver les solutions": Marc Keller, le président du @RCSA, se confie avant la reprise de l'entraînement ce lundi ➡️ https://t.co/g4OT25w3rO 📸 Franck Delhomme pic.twitter.com/Ps63F91qjg — DNA Sports (@LesSportsDNA) November 27, 2022

ESTAC, Angers : Kisnorbo et Bouhazama à pied d’œuvre

La rentrée des classes a une saveur particulière à Troyes, où les joueurs vont découvrir un nouveau coach, l’Australien Patrick Kisnorbo, qui a succédé à Bruno Irles, et également à Angers, où le directeur du centre de formation Abdel Bouhazama a été nommé entraîneur par intérim à la suite de la mise à pied de Gérald Baticle. Derniers de la classe, les Angevins, invités à se laver la tête lors des quinze jours de coupure, vont réattaquer « une préparation progressive, détaille le préparateur physique Alan Berrou dans L’Équipe. La première semaine, on n’aura pas de match amical. Ce ne sera qu’à partir de la deuxième semaine (le 9 décembre face au club belge de l’Union Saint-Gilloise). On monte progressivement en intensité, comme l’été, mais sur un format plus réduit. »

Le Melting-clubs du 28 novembre Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

