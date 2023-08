L'OGC Nice vise une ex cible du FC Nantes, une piste de l'ASSE vers l'Italie, l'ASM tient le remplaçant de Disasi

Si l'OGC Nice n'a pour l'heure acté que le prêt de Morgan Sanson, le club azuréen a accéléré ces dernières heures du côté de l'Italie. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, le Gym est tombé d'accord avec la Juventus pour le latéral gauche Luca Pellegrini (24 ans), lequel sort d'un prêt décevant à la Lazio de Rome (22 apparitions TCC l'an passé). Fulham est également sur les rangs et dispose de son côté de l'accord du joueur.

Aux avant-postes, Nice est à la lutte avec Hoffenheim pour l'attaquant de la Fiorentina Christian Kouamé (25 ans). Un joueur qui était dans le viseur du FC Nantes l'été dernier et qui sort d'une saison très mitigée en Série A (4 buts, 4 passes décisives en 28 matchs).

Evoqué l'hiver dernier à l'ASSE et dans le radar du FC Lorient cet été, Mohamed Kaba (VAFC, 21 ans) pourrait finalement prendre la direction de l'Italie. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'US Lecce mènerait désormais le bal des courtisans au natif d'Orléans. Valenciennes attend toujours 3 M€ pour son transfert.

Acheté par Chelsea à Santos pour 18 M€, le crack brésilien Angelo Gabriel (18 ans) pourrait ne jamais atterrir en Alsace. Alsa'Sports nous apprend en effet que la dernière pépite des Blues a tapé dans l'oeil de Mauricio Pochettino lors de la pré-saison et pourrait finalement rester à Londres plutôt que de s'aguerrir en Ligue 1 au RC Strasbourg.

Si le Toulouse FC veut récupérer Niklas Schmidt (Werder Brême), Damien Comolli a peut-être fait une erreur de communication fatale à cette piste. En effet, en annonçant à la Dépêche du Midi que le milieu allemand était « d'accord pour venir » même si les discussions étaient compliquées avec son club, le président du Téfécé a provoqué une réaction agacée du directeur sportif du Werder Clément Fritz dans le média allemand Diech Stube : « Nous sommes un peu surpris. Nous avons de très bonnes conversations », a-t-il glissé. De là à compliquer l'issue du deal ?

Revenu blessé de la Gold Cup avec le Honduras, Alberth Elis pourrait une nouvelle fois rester sur les bras des Girondins de Bordeaux cet été. Dans un entretien au média local Cinco Deportivo, l'attaquant n'exclut pas de faire la saison avec le club au scapulaire, lui qui a encore trois ans de contrat en Gironde.

Ce mardi, Axel Disasi est à Londres pour passer sa visite médicale avec Chelsea. Une fois cette formalité passée, un chèque de 45 M€ arrivera en Principauté. L'ASM tient déjà le remplaçant de l'ancien Rémois puisque le défenseur central anglais Tosin Adarabioyo va débarquer. Les dirigeants monégasques se sont mis d'accord avec le joueur de 25 ans formé à Manchester City. Ils ont formulé une première offre de 5 M€ à Fulham, qui ne l'a pas acceptée. Une offre, revue à la hausse, devrait arriver...

L'Equipe annonce que le Stade de Reims et le Fortuna Sittard se sont mis d'accord pour le transfert de l'attaquant Kaj Sierhuis. Arrivé en 2020 en provenance de l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais n'est jamais parvenu à s'imposer en Champagne. La saison dernière, il n'a été titularisé qu'une seule fois (en quatorze matches). Selon le quotidien sportif, ce transfert devrait rapporter 500.000€, soit... huit fois moins que son prix d'achat (4 M€) !

Relégué en Championship cette saison, Leicester a acté la signature de l'attaquant du MHSC Stephy Mavididi contre 7,5 M€ et un pourcentage à la revente.

