L'OL, le PSG et le Stade Rennais cancres de la Ligue 1 !

Au lendemain de la 21e journée de Ligue 1, la LFP a publié le classement des équipes ayant le plus marqué dans le domaine aérien depuis le début de la saison. Il s'avère que l'AS Monaco est première avec douze réalisations de la sorte, elle qui a marqué une fois comme ça contre Nice (3-2) dimanche soir. Mais ce qui surprend le plus, c'est la queue de ce classement.

L'OL, un seul but de la tête cette saison...

En effet, l'OL est bon dernier avec un seul but marqué de la tête depuis le début de la saison. Et à l'avant-dernière place, on trouve le PSG et le Stade Rennais, deux réalisations chacun ! Le FC Nantes est un rang au-dessus avec trois buts. A l'opposé, le LOSC est 3e avec 7 buts et l'OM un cran plus bas avec 6, comme le Stade de Reims.

1. AS Monaco : 8 buts

2. Toulouse FC et LOSC : 7 buts

4. OM et Stade de Reims : 6 buts

6. RC Lens : 5 buts

7. Brest, Metz, Clermont et Montpellier : 4 buts

11. Lorient, Nice, HAC, Strasbourg et Nantes : 3 buts

16. Rennes et PSG : 2 buts

18. OL : 1 but

