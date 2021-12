L’OM a débloqué une recrue à Reims, Mercato calme à Rennes, Brest et Lorient plus actifs

Zapping But! Football Club Mercato Expres

L’OM a débloqué le dossier Gravillon

Prêté l'été dernier par l'Inter Milan, Andreaw Gravillon est « officiellement rémois » comme il l'a indiqué sur son compte Instagram. La levée de l'option d'achat du joueur de 23 ans était conditionnée à ce qu'il dispute 17 rencontres comme titulaire au Stade de Reims. Une condition remplie avant la trêve par sa 17e titularisation de la saison face à l'OM mercredi dernier à l’Orange Vélodrome (1-1). Jean-Pierre Caillot a précisé à L'Union que le défenseur central un temps pisté par l’ASSE était désormais lié au club champenois jusqu'en 2025.

Mercato calme à Rennes

Si le Stade Rennais va perdre 3 titulaires (Gomis, Traoré, Aguerd) et un remplaçant important (Sulemana) pendant la CAN (9 janvier-6 février), RMC Sport assure que le mercato s'annonce calme cet hiver. Dans l'esprit des dirigeants bretons, les postes sont doublés même si la défense centrale reste un secteur plutôt friable. Bonne nouvelle : Bruno Genesio devrait pouvoir compter sur Jérémy Gelin, de retour d'une rupture des ligaments croisés et qui reprend petit à petit l'entrainement collectif. « Sauf grosse opportunité d'avenir, ça ne bougera pas. Côté départ, il n'y a rien à attendre », résume la radio sportive.

Brest espère deux recrues en janvier

Le Stade Brestois a besoin de renforts dans l'esprit de Michel Der Zakarian, les remplaçants ayant une grosse différence de niveau par rapport aux onze titulaires. En prêt, le coach du SB29 aimerait un ou deux joueurs, en défense, sur les côtés, et au milieu idéalement. Selon RMC Sport, le nom du milieu défensif Cheikh Niasse (LOSC, 21 ans) a circulé.

Lorient sur un attaquant qatari

Mal en point en Ligue 1, où il occupe la 19e et avant-dernière place à la trêve hivernale, le FC Lorient entend mettre à profit le mercato pour renforcer son effectif. Selon RMC Sport, l’entraineur des Merlus veut deux joueurs : un milieu de terrain défensif-relayeur et un ailier offensif. En interne, des divergences existent avec le directeur sportif sur le besoin réel de renfort et les profils recherchés. Akram Afif, attaquant gaucher de Al Saad et de la sélection nationale du Qatar, a notamment été proposé au FCL et supervisé lors de la dernière Coupe arabe.

