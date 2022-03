L'OM a failli tout gâcher contre Bâle, défaite frustrante de Rennes à Leicester

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Dans un Vélodrome qui a réclamé à ses joueurs d'avoir « la rage », l'OM a pris ses supporters au mot en s'imposant face aux suisses du FC Bâle (2-1). Largement supérieurs à leurs adversaires, les Olympiens se sont créés pléthores d'occasions, trouvant les poteaux à deux reprises par Ünder (8e) et Milik (62e) et marquant par deux fois grâce à l'international polonais (19e sp. et 68e). Le plus dur est fait avant le match retour. Deux bémols cependant : la réduction du score de Bâle par Esposito, sur un but visiblement hors-jeu (80e) et l'absence annoncée de Dimitri Payet (suspendu) sur le match retour.

Dans l'autre match d'un club français, le Stade Rennais n'est pas parvenu à faire l'exploit sur la pelouse de Leicester (0-2). Les hommes de Bruno Genesio avaient bien démarré avant de se faire surprendre sur un coup de canon d'Albrighton à la demi-heure de jeu. Sans être inférieur à son adversaire, les Rouge et Noir ont fait preuve de naïveté et n'ont pas eu de chance avec l'arbitrage ... comme le LOSC sur la pelouse de Chelsea la semaine passée. A la 93e minute, les anglais ont doublé la mise par Iheanacho.

Tous les résultats des 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence :

Leicester 2-0 Rennes

OM 2–1 FC Bâle

PSV Eindhoven 4–4 FC Copenhague

Bodo Glimt 2–1 AZ Alkmaar

Joués plus tôt :

Vitesse Arnhem 0–1 AS Rome

PAOK Salonique 1–0 La Gantoise

Slavia Prague 4–1 Linz ASK

Partizan Belgrade 2–5 Feyenoord Rotterdam