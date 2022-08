L’OM inspire Brest, Nice se rue sur le Mercato pour enrayer la crise, Auxerre en mode Barça

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

FC Lorient : un intérêt pour Cathline (Guingamp)

Yoaan Cathline est très courtisé sur le marché des transferts. Selon Foot Mercato, Troyes vient de faire une première offre de 750 000 euros pour l’ailier gauche de Guingamp, refusée par le club breton. À trois ans de la fin de son contrat, l'international U20 n'est pas considéré comme intransférable mais les dirigeants de l’EAG veulent au moins 1,2 million d'euros et des bonus. En France, FM précise que le FC Lorient apprécie aussi son profil.

OGC Nice : Favre attend la suite du mercato

Battu à Clermont hier (0-1), l’OGC Nice donne des premiers signes d’inquiétude avant le barrage retour de Ligue Europa Conférence. Lucien Favre attend la suite du mercato pour y voir plus clair. « Je ne suis pas inquiet, il y a des choses que je vois dont je ne veux pas parler, a-t-il réagi. Je ne parle pas de l’arbitrage, non. Concentration sur le prochain match de jeudi, il faut qu’on se remobilise et qu’on avance. Le mercato ? C’est très compliqué, plusieurs clubs veulent les mêmes joueurs, j’espère qu’on arrivera à faire quelque chose. »

AJ Auxerre : Furlan en mode Barça

Vainqueur aux forces hier à Montpellier (1-2) après une partie marquée par quatre expulsions, l’AJ Auxerre a ouvert son compteur mais devra faire sans attaquant lors du prochain match. Le style Barça va donc nécessairement s’imposer. « Quatre expulsions, c'est très lourd. On a perdu nos deux avants-centres à la suite d'un rouge. On va jouer comme le Barça, on va jouer sans avant-centre, a soufflé Jean-Marc Furlan. Dans le vestiaire, les joueurs étaient très heureux. Mais les quatre rouges ont beaucoup marqué l'esprit du match. Il y avait beaucoup de joie. Moi, qui pense déjà au prochain match face à Strasbourg, je me chie dessus. »

Stade Brestois : l’OM a inspiré le SB29

Interrogé sur les ingrédients qui ont permis au Stade Brestois de s’imposer à Angers hier (3-1), Michel Der Zakarian a résumé sobrement. « On est allés les chercher très haut, on a très bien utilisé le ballon. Angers presse souvent d’un côté et libère à l’opposé. On avait demandé à renverser le jeu, on l’a bien fait, a-t-il analysé en référence au dernier match contre l’OM (1-1). Jérémy (Le Douaron) aurait pu marquer trois fois contre l’OM. Deux buts pour lui, c’est très bien. C’est un garçon qui combat beaucoup, qui est intéressant pour nous. »

AJ Auxerre : le craquage de Niang dans l’histoire

Arrivé à Auxerre mardi dernier, M’Baye Niang aurait dû faire ses premiers pas avec l’AJA dans la peau d’un titulaire, à Montpellier mais il a fait son entrée au tout début de la seconde période pour ne rester que… 5 minutes et 48 secondes sur le terrain ! Le temps d’être expulsé pour son coup de coude sur Mamadou Sakho. Depuis qu’Opta collecte ces données, l’ancien attaquant du Stade Rennais est devenu le joueur le plus rapidement expulsé en Ligue 1 pour son premier match avec son nouveau club. Un record dont il se serait bien passé.

RC Strasbourg : Stéphan tire déjà la sonnette d’alarme

Julien Stéphan a fait part de sa déception suite au match nul enregistré hier à la Meinau contre le Stade de Reims. « On doit ambitionner de faire beaucoup mieux que ça. Il y a beaucoup de choses à retravailler. On a trop de déchet technique. Il faut retrouver nos basiques, a-t-il commenté. Nous sommes trop ouverts, pas assez compacts. On doit être plus consistants collectivement, avec ou sans ballon. »