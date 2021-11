L'OM coule à Galatasaray, Rennes à 45 minutes de la qualification !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

A Istanbul, Marseille est en train de dire adieu définitivement à la première place de son groupe, qualificative directement pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Désorganisée et victime du roumain Cicaldau, premier buteur (12e) et à l'origine du CSC de Duje Caleta-Car (30e), l'équipe de Jorge Sampaoli – qui a trouvé deux fois les montants – n'a pas la réussite avec elle. La bonne nouvelle vient néanmoins de Moscou où la Lazio ne parvient pas à en profiter face au Lokomotiv (0-0).

De son côté, et grâce à un doublé de Gaëtan Laborde (9e et 39e), Rennes est sur la voie royale face au Vitesse Arnhem (2-1). Les Rouge et Noir profitent même du fait que Mura domine Tottenham (1-0) à onze contre dix pour faire le trou en tête du groupe avant le déplacement en Angleterre.