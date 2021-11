L'OM éliminé de la Ligue Europa, Rennes se qualifie

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Sale soirée pour l'OM au NEF Stadyumu. En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont pris l'eau dans l'enfer du Galatasaray, victime des coups de butoir d'Alexandru Cicaldau, d'abord buteur sur un service de Sofiane Feghouli (12e) avant de provoquer l'erreur de Duje Caleta-Car pour le 2-0 (30e). Dans cette sale soirée où les poteaux étaient contre eux, les Marseillais ont même bu le calice jusqu'à la lie face à Sofiane Feghouli (3-0, 64e) avant de réduire le score sur un penalty obtenu par Bamba Dieng et transformé par Arkadiusz Milik (68e). Ryan Babel a achevé l'OM sur son premier ballon (83e) avant que Milik ne s'offre un doublé (85e).

Avec cette défaite et la victoire de la Lazio sur la pelouse du Lokomotiv (3-0), l'OM ne peut plus finir dans les deux places qualificatives pour le tour suivant mais reste en lice, à la troisième place, pour être rebasculé en Ligue Europa Conférence. L'OM jouera sa place face à Moscou au Vélodrome dans 15 jours.

Rennes souffre mais Rennes gagne son groupe

De Ligue Europa Conférence, il était également question du côté du Stade Rennais, accroché par Arnhem dans sa confrontation directe malgré un triplé de Gaëtan Laborde (9e, 39e, 65e). En état de grâce l'ancien Montpelliérain a quasiment qualifié à lui seul son équipe, rattrapé à trois reprises sur des buts de Huisman (43e), Buitink (75e) et Openda (90e). Malgré son nul au Roazhon Park, Rennes est assuré de finir en tête et de disputer les huitièmes de finale de la compétition sans affronter un reversé de la Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio peuvent quand même dire merci à Mura, surprenant vainqueur de Tottenham dans le money-time (2-1) et qui assure au Rouge et Noir un matelas de quatre points sur les Spurs avant le déplacement en Angleterre.