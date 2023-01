L'OM élimine le Stade Rennais et s'offre le premier ticket pour les 8e de finale de Coupe de France !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Depuis 1989, l'OM attend de soulever la Coupe de France. Une attente matérialisée par un Vélodrome plein comme un œuf et qui a réclamé à ses joueurs de ramener enfin ce titre sur la Canebière.

Guendouzi a délivré le Vélodrome

Dans l'esprit, face à une équipe rennaise légèrement rajeunie et remaniée du fait des blessés, Marseille a montré son envie d'en découdre. Pendant 45 minutes, il n'y avait d'ailleurs qu'une équipe sur le terrain : l'OM. Malheureusement, ni Alexis Sanchez (4e), ni Ruslan Malinovskyi (poteau sur coup-franc, 9e), ni Nuno Tavares (18e) n'ont su profiter du temps fort olympien.

En deuxième période, le match s'est rééquilibré... Et c'est justement dans une bonne période rennaise et sur un contre que Jordan Veretout s'est échappé sur la droite avant de servir Mattéo Guendouzi, dont la frappe contrée trompait Dogan Alemdar (1-0, 59e). Mis en difficulté par des Rennais qui se sont ensuite lâchés et ont multiplié les corners, les Marseillais ont ensuite tenu leur succès difficilement, sauvés notamment par la transversale dans les derniers instants (90e+4).