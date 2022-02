L'OM fait le plus dur, Séville fait le job... Tous les résultats des 16e aller de la Ligue Europa et Conférence !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Présenté comme l'un des favoris de la Ligue Europa Conférence, l'OM a tremblé en début de match face aux Azéris de Karabagh … Avant de finalement s'imposer (3-1) grâce notamment à un doublé d'Arkadiusz Milik (41e et 44e). Le but de Kady en fin de match (85e) a redonné de l'espoir aux Azéris avant la douche froide signée Dimitri Payet (92e). Leicester a fait le plus dur face aux scandinaves de Randers (4-1). La petite surprise nous vient de Celtic Park où les Ecossais ont été battus par le Bodo/Glimt (1-3).

En Ligue Europa, le FC Séville a confirmé qu'il était à l'aise dans cette compétition en battant facilement le Dinamo Zagreb (3-1) avec le premier but andalou d'Anthony Martial. Mené au début du match par la Lazio, le FC Porto s'est également imposé (2-1). A Bergame, l'Atalanta a eu du mal mais est parvenu à retourner l'Olympiakos (2-1). Beau match de la Real Sociedad en déplacement sur la pelouse du RB Leipzig (2-1).

Ligue Europa (16e de finale aller)

FC Barcelone 1–1 Naples

Borussia Dortmund 2–4 Glasgow Rangers

Sheriff Tiraspol 2–0 Braga

Zenit Saint-Pétersbourg 2-3 Bétis Séville

Atalanta Bergame 2–1 Olympiakos Le Pirée

FC Porto 2–1 Lazio de Rome

FC Séville 3–1 Dinamo Zagreb

RB Leipzig 2–2 Real Sociedad

Ligue Europa Conférence (16e de finale aller)

Fenerbahçe 2–3 Slavia Prague

Midtjylland 1–0 PAOK Salonique

PSV Eindhoven 1–0 Maccabi Tel Aviv

Rapid Vienne 2–1 Vitesse Arnhem

Celtic Glasgow 1–3 Bodo/Glimt

Leicester City 4–1 Randers

OM 3–1 Karabagh

Sparta Prague 0–1 Partizan Belgrade