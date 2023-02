L'OM domine le FC Nantes et met la pression au PSG et au RC Lens, le LOSC perd deux points

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Grâce à un but contre son camp de Joao Victor et au premier but d'Azzedine Ounahi sous le maillot olympien, l'Olympique de Marseille a signé une victoire précieuse à Nantes (1-0). Sur les autres terrains, le LOSC a été accroché par Clermont (0-0) tandis que Reims, Toulouse et l'AC Ajaccio se sont imposés respectivement face à Lorient (4-2), Troyes (4-1) et Angers (2-1).

FC Nantes - OM (0-2) : Joao Victor (57e, c.s.c), Ounahi (90+2e)

LOSC - Clermont (0-0)

Reims - Lorient (4-2) : Balogun (43e, s.p., 61e, 64e), Doumbia (51e); Le Fée (10e), Koné (36e)

Toulouse - Troyes (4-1) : Dallinga (16e), Chaibi (36e), van den Boomen (55e, s.p.), Onaiwu (88e); Baldé (12e, s.p.)

Angers - AC Ajaccio (1-2) : Sima (13e); Soumano (65e), El Idrissy (90+4e)