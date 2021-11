L1, L2 : et maintenant de graves incidents avant Dijon-Auxerre !

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

On pensait avoir tout vu, tout entendu, mais non. La bêtise de certains Ultras n'a décidément pas de limites et voilà qu'après OL-OM, hier soir, nous avons encore droit à de graves incidents avant un match de Ligue 2.

Cette fois, et comme le rapporte le quotidien régional, Le Bien Public, "vers 17 heures, alors qu'une trentaine de supporters du DFCO buvaient un verre au bar L'Acropole, dans le quartier de l'Université, environ 80 supporters de l'AJ Auxerre, vêtus de noir, ont fait irruption et tout saccagé sur leur passage. "Cela a été rapide, même pas trois minutes... Ils ont brûlé une banquette avec un fumigène, ils nous insultaient... Tout ça pour un match de foot, c'est du grand n'importe quoi", déclare Éric, le patron de l'établissement.

La police s'est rendue sur place, ainsi que les sapeurs-pompiers. Mais aucune interpellation n'aurait eu lieu, selon les premières informations de l'Agence France Presse.

Précision, et elle est de taille, la préfecture de Côte-d'Or avait pris un arrêté interdisant "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AJ Auxerre, ou se comportant comme tel, d'accéder au centre-ville de Dijon", le déplacement officiel des supporters auxerrois étant encadré par les forces de l'ordre.