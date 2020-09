L1, L2 : Canal Plus assigne Mediapro en justice !

Dans le mondé des diffuseurs de football, tout va bien...Ainsi, et c'est l'Equipe qui donne l'information, la chaîne Canal Plus vient d'assigner en justice le groupe Mediapro, diffuseur de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Selon Maxime Saada, président de Canal interrogé par le quotidien sportif, "Canal+ assigne Mediapro devant le tribunal de commerce de Paris. On a le sentiment que les conditions que Mediapro nous réclame sont irréalistes, voire surréalistes. On nous demande un nombre d'abonnés garanti, sur lequel nous devrions faire un paiement, qui représente à peu près un tiers de nos parc total d'abonnés et qui est trois fois le volume total des abonnés au pack sport de Canal+. On est absolument convaincu que ce ne sont pas les conditions qui ont été demandées aux autre opérateurs(...) On va voir le juge, pour qu'un tiers et la justice regardent dans quelles conditions est proposée Téléfoot aux autres et vérifier si les conditions sont équitables, transparentes et non-discriminatoires ou si, comme on le pense, c'est tout l'inverse. Je crains qu'ils essayent de nous faire payer les montants qu'ils n'auraient peut-être pas obtenus des autres. Cela, c'est hors de question pour Canal+"

Audience prévue le 24 septembre prochain.