L1, L2 – Coronavirus : une solution serait trouvée pour les salaires des joueurs !

true

En Ligue 1, comme en Ligue 2, une solution pourrait être trouvée au sujet des salaires des joueurs professionnels. A valider.

Ce n’est pas une nouveauté, du moins dans certains clubs européens : des footballeurs ont déjà accepté de baisser leurs salaires afin de lutter contre la catastrophe économique liée à l’épidémie du coronavirus. Ce pourrait être le cas en L1 et en L2, comme le relaie ce matin l’Equipe.

Si, depuis plusieurs jours, des présidents de clubs (Caillot à Reims, Rivère à Nice, Holveck au Stade Rennais) négocient avec l’UNFP, l’union nationale des footballeurs professionnels), et qu’une nouvelle réunion est fixée la semaine prochaine, l’idée selon laquelle les versements de salaires pourraient être reportés fait son chemin.

Quatre tranches seraient ainsi réparties. En dessous de 10 000 euros, salaire conservé. De 10 à 20 000 euros, baisse de 20%, qui passerait à 30 pour les salaires de 20 à 50 000 euros, à 40 pour ceux compris entre 50 et 100 000 et 50%, enfin, pour les joueurs qui touchent plus de 100 000 euros.

Les joueurs seront libres de dire oui ou non

Précision, et elle est de taille : les baisses de salaires seraient déduites dans l’immédiat, afin de passer le cap dans l’immédiat, avant que la totalité des revenus soit reversé ultérieurement si la situation (du club) le permet. Chaque joueur, de chaque club, se verra proposer cette solution. Il sera libre d’accepter ou non.