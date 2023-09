La bagarre entre Theate et Tait rebondit, Fonseca a un héritier, un ex du PSG fonce vers Nice !

Le journaliste de France Bleu Armorique, François Rauzy, a révélé ce lundi qu'Arthur Theate et Flavien Tait se seraient battus à l'entraînement du Stade Rennais la semaine dernière. Une bagarre démentie par Sacha Tavolieri, qui a expliqué qu'il s'agissait d'un simple explication entre les deux joueurs. "Il n’y a eu aucune bagarre. Juste une explication. Les joueurs se sont appelés ce (lundi) soir et tout est rentré dans l’ordre. C’était même cordial", a fait savoir le journaliste belge sur Twitter.

Libre de tout contrat depuis son départ de l'OGC Nice, Kasper Schmeichel aurait décidé de poursuivre sa carrière à Anderlecht. D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, le gardien danois se serait mis d'accord avec le club belge sur un contrat d'un an.

Battu à Lille ce week-end, sur un coup-franc direct de Yusuf Yazici, le MHSC peine à enchaîner en ce début de saison mais Michel Der Zakarian ne s’inquiète pas pour autant. « Avec ce but, peut-être un hold-up mais cela aurait été un match nul quand même, a-t-il analysé à froid. Prendre un point à Lille qui n’a pas perdu depuis un an à domicile, cela aurait été un bon résultat pour nous. »

Si Paulo Fonseca peste régulièrement devant le fait de ne pas pouvoir dispoer d’un groupe suffisamment étoffé pour jouer sur tous les tableaux cette saison, le coach du LOSC a reçu un joli lot de consolation. sa compagne a en effet mis au monde un petit Christian lundi soir, tard. Voilà un heureux événement qui devrait calmer la grogne du technicien portugais et surtout bien remplir ses nuits.

Passé dans les rangs de l'AS Monaco, Stefan Jovetic ne reviendra pas en Ligue 1 puisqu'il a signé hier officiellement à l'Olymiakos. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'intéressé était pourtant dans les petits papiers de plusieurs clubs de Ligue 1... dont aurait fait partie le LOSC ! Le club nordiste aurait en effet sondé Jovetic, sans approfondir le dossier.

Six ans après son départ du PSG, Salvatore Sirigu va-t-il revenir en L1 ? Dans le cadre du développement de son gardien numéro 1 – Marcin Bulka (23 ans) – le Gym envisage de recruter une doublure d'expérience. Selon L’Équipe, l’international italien, libre depuis son départ de la Fiorentina en fin de saison dernière, fait partie des pistes étudiées. Très expérimenté, Sirigu (36 ans) dispose de solides partisans en interne et pourrait signer pour une saison, à en croire Nicolo Schira. Le FC Lorient serait battu dans ce dossier.

Salvatore #Sirigu to #OGCNice is at the final stage as a free agent. Agreed personal terms for a contract until 2024. #Nice have overtaken #Lorient in the race to sign the former PSG’s goalkeeper. #transfers