La date du lancement de la Super League se confirme !

Elle n'a pas fini de faire parler d'elle, bien au contraire. La Super League, une compétition imaginée pour concurrencer la Ligue des Champions, pourrait bientôt voir le jour. Aux dernières nouvelles, des mesures sont en cours pour lancer ce championnat réunissant 64 clubs répartis en trois divisions. Et ce lundi, le journal espagnol As rapporte une énorme nouvelle concernant ce projet. D'après des sources de l'organisation de la Super League (la société A22), l'intention est de démarrer la compétition dès septembre 2025 !

La Ligue des Champions bientôt distancée ?

Concernant la diffusion, Bernd Reichart, président-directeur général d'A22, a déclaré ceci pour Kicker : "Nous étudions les nouvelles technologies et le modèle économique qui en découle car nous pensons que les fans de football méritent une expérience meilleure et plus abordable sur leurs écrans". Reichart est convaincu que le modèle de la Super League surpassera le nouveau format de la Ligue des Champions, puisque "selon nos critères (ceux de A22, ndlr), les matches auront plus d'intérêt à condition qu'ils soient joués avec l'enjeu maximum dans des conditions égales. C'est pourquoi nous sommes favorables à un format de Ligue classique avec aller et retour et suivi de barrages". Rendez-vous pris dans quelques mois pour voir le Real Madrid, le FC Barcelone, et les autres clubs engagés entrer dans la compétition ? À voir...

🚨 ¡Desvelan la posible fecha de arranque para la Superliga!



💬 "Estamos a favor de un formato clásico de Liga con ida y vuelta y seguido de un play-off”



❓ ¿Prefieres esta propuesta o el actual formato de la Champions? pic.twitter.com/lQNtryWbBy — Diario AS (@diarioas) October 14, 2024