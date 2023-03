Nice dÃ©barque sur une piste du BarÃ§a, Djalo fixÃ© sur son absence, un 4e joueur de L1 choisit l'AlgÃ©rie

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

OGC Nice : le Gym a fait une offre alléchante à Grimaldo

En fin de contrat en juin prochain avec Benfica, Grimaldo serait dans le viseur de l'OGC Nice, selon les informations d'O Jogo. Les Aiglons auraient même déjà fait une proposition de contrat très attractive financièrement au latéral gauche espagnol, courtisé par son ancien club, le FC Barcelone, depuis plusieurs mercatos.

OGC Nice : Ramsey prend du galon en sélection

Alors que la trêve internationale du mois de mars approche à grand pas, le sélectionneur du Pays de Galles, Rob Page, a annoncé que le milieu de terrain de l'OGC Nice, Aaron Ramsey, allait devenir le nouveau capitaine de la sélection galloise. "Aaron Ramsey était vice-capitaine derrière Gareth Bale et je vois cela comme une progression naturelle. (...) C'est pour lui une belle occasion de travailler avec des jeunes joueurs. C'est le bon moment dans sa carrière et il en a très envie. Je lui en ai parlé. Il apprécie l'idée et il a hâte."

LOSC : la durée de l'absence de Djalo est connue !

Victime d'une rupture du ligament antérieur du genou droit lors du derby face au RC Lens (1-1), le 4 mars dernier, le défenseur central du LOSC, Tiago Djalo, qui a été opéré avec succès ce mardi, devrait être indisponible entre 6 et 8 mois, selon les informations de l'AFP. Son retour sur les pelouses serait donc prévu pour le début de l'automne.

Toulouse : Chaïbi choisit aussi l'Algérie

Après l'ailier droit de l'OGC Nice, Badredine Bouanani, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, et la latéral gauche du FC Nantes, Jaouen Hadjam, le milieu offensif de Toulouse, Farès Chaïbi, a lui choisi de représenter l'Algérie plutôt que l'équipe de France. C'est le joueur lui-même qui a annoncé sa décision sur ses réseaux sociaux.

RC Strasbourg : Antonetti est fier d'entraîner le RCSA

Lors d’une interview accordéé à Amazon Prime Vidéo, Frédéric Antonetti est revenu sur son arrivée au RC Strasbourg, le huitième club de sa carrière d’entraîneur. "Ici, c’est le challenge qui m’intéresse. Comme j’ai toujours de l’enthousiasme et de l’énergie, j’ai répondu positivement. Il y a des clubs où je ne serais pas allé, il y a des clubs que j’ai refusé. Le Racing est un club historique du football français. Donc c’est un honneur de l’entraîner. Je suis fier d’avoir sur mon cv : "entraîneur du RCSA". Le maintien est une épreuve de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour. On ne va pas en sortir en un match. Il ne faudra rien lâcher. Le club était relégable quand je suis arrivé. L’objectif est de garder notre place en première division et je pense qu’on a les moyens d’y arriver."