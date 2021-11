La France fait rêver un cadre de Monaco, Ripart (Troyes) ne regrette pas Nantes

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

AS Monaco : Disasi, l'équipe de France en tête

S'il dispose de la possibilité d'intégrer la sélection congolaise le cas échéant, Axel Disasi (AS Monaco) ne jure pour l'instant que pour l'équipe de France : « Si on suit la logique, oui. J'ai fait les sélections de jeunes et j'étais à l'Euro Espoirs. L'équipe de France est mon objectif mais cela passe par beaucoup de sacrifices. A mon poste, ma génération est très relevée. Il faut bosser au quotidien pour sortir du lot », a confessé l'ancien Rémois à Nice-Matin.

AS Monaco : un départ se profil en défense

Sous utilisé par Niko Kovac à l'AS Monaco (2 apparitions), Chrislain Matsima (20 ans) veut partir en janvier. Selon RMC Sport, l'entourage du jeune défenseur pousse pour un transfert plutôt qu'un prêt. Si les Girondins et l'ASSE étaient évoqués l'été dernier, les discussions seraient aujourd'hui menés avec des clubs allemands.

SCO Angers vs Pickeu, le match reprend aux Prud'hommes

Comme le rapporte Ouest-France, c'est ce mercredi à 15 heures qu'Olivier Pickeu (désormais au SM Caen) et le SCO Angers se retrouvaient devant le tribunal des Prud'hommes pour évoquer le licenciement de l'ancien dirigeant angevin. Un jugement immédiat pourrait être rendu dès la fin de la séance.

Ripart se régale à l'Estac

Dans le viseur du FC Nantes l'été dernier, Renaud Ripart (ex-Nîmes) ne regrette absolument pas d'avoir choisi l'ESTAC malgré des débuts timides. Il l'a fait savoir à l'Est Eclair : « Je me régale ! Tous les amateurs de foot qui regardent jouer l'Estac cette année, ils prennent forcément du plaisir... comme nous en prenons sur le terrain».

Très proche de l'ancien capitaine des Crocos, le gardien Gauthier Gallon évoque également la montée en puissance de Ripart : « Le fait de quitter son cocon familial, son club, ses amis, ce sont des changements pas toujours faciles à assimiler. Il s'adapte à une nouvelle vie, à un nouveau système de jeu. Mais tout le monde le remarque, on retrouve le vrai Renaud. Quand il aura marqué, il va se libérer et on verra la différence ».

FC Lorient : pluie d'absents pour le derby face à Brest...

Dimanche, les Merlus affrontent Brest (15h) avec au moins quatre absents. Forfait à Strasbourg, Armand Laurienté souffre toujours du psoas selon Ouest-France qui évoque également les blessures de Stéphane Diarra (cuisse) et Moritz Jenz (ischio) ainsi que la suspension pour accumulation de cartons jaunes de Julien Laporte. En revanche, Thomas Monconduit va faire son retour.

… qui se renforce avec Paul Lasne

Libre depuis son départ de Brest l'été dernier, Paul Lasne (32 ans) reprend le cours de sa carrière au SB29. Le milieu de terrain a signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2022 après avoir enfin récupéré de sa rupture des ligaments croisés. Il pourrait être assez vite opérationnel pour Michel Der Zakarian.

🔥 #Training 𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗟𝗮𝘀𝗻𝗲 𝘦𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘦𝘭 & 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘧 💪 pic.twitter.com/3Fse8nxd5R — Stade Brestois 29 (@SB29) November 3, 2021