La Juve a tenté une pépite de Nice, Strasbourg tient le remplaçant de Sels, Bordeaux dans le rouge !

La Juve a attaqué une pépite de l’OGC Nice

Bien qu’il n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1, Daouda Traoré (17 ans) intéresse déjà du beau monde. Selon L’Equipe, la Juventus Turin a offert 5 M€ pour récupérer le milieu de terrain du Gym cet hiver mais les Aiglons n’ont même pas considéré l’option de vendre Traoré.

Transferts : la Juventus a tenté Daouda Traoré (Nice) https://t.co/aerkoqN1no — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 1, 2024

RC Strasbourg : le remplaçant de Sels recruté en interne

Matz Sels ayant quitté le RC Strasbourg pour Nottingham Forest dans les dernières heures du Mercato, le club alsacien n’a pas eu le temps de se retourner pour le remplaçant de l’international belge. D’après Alsasports, Patrick Vieira aurait toute confiance en la doublure de Sels, Alaa Bellaarouch (22 ans) pour finir la saison titulaire. Le Marocain de 22 ans aura la pression même si l'arrivée de Matthieu Dreyer en provenance de l'ASSE va ramener une concurrence sur le poste.

Toulouse FC : la rencontre qui a tout changé pour Babicka

Dans le viseur de l’ASSE et des Girondins cet hiver, Shavy Babicka a finalement quitté l’Aris Limassol pour le Toulouse FC contre un chèque record pour la D1 chypriote (2,75 M€). LesViolets.com livrent les dessous de ce coup surprenant du Téfécé expliquant le deal s’est noué il y a un peu plus de deux mois au sommet TransferRoom de Lisbonne où les recruteurs toulousains Viktor Bezhani (directeur de la cellule) et Julia Arpizou ont rencontré le DS de l’Aris Daniel Sikorski pour poser les bases du deal.

Montpellier : le montant de l’OA pour Karamoh est connu

Le journaliste mercato belge Sacha Tavolieri a révélé le montant de l’option d’achat que le MHSC devra payer s’il veut conserver l’attaquant français du Torino Yann Karamoh au-delà de cette saison : 1,5 M€. Une somme abordable pour les finances du club héraultais.

Mais aussi...

Girondins de Bordeaux : 5 M€ sur les comptes du club ?

Les comptes des Girondins encore dans le rouge ? Bordeaux s’était engagé devant la DNCG à vendre trois joueurs – Alberth Elis, Zuriko Davitashvili et Malcom Bokélé – pour assainir ses comptes et alléger sa masse salariale mais le plan ne s’est pas déroulé comme ils l’espéraient. À date, L’Équipe affirme qu’il ne resterait que 5 M€ environ sur les comptes, avec un trou de 11 M€ à combler pour finir la saison. Lopez se serait engagé à couvrir au fur et à mesure les besoins en liquidités du club. L’idée de l’homme d’affaires reste de parvenir à attirer un investisseur entre février et mars pour ne pas avoir à remettre au pot jusqu’à la fin de la saison.

FC Metz : Lamkel Zé fait son retour

Didier Lamkel Zé a fait son retour au FC Metz dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Passé au club en 2022, le Camerounais de 27 ans a été prêté par l’équipe turque d’Hatayspor. Les Grenats ont également cassé le prêt d’Oscar Estupinan (désormais prêt par HullCity à Bahia). Hier soir, ils ont travaillé sur un échange avec Louvain entre Benjamin Tetteh (26 ans), arrivé de Hull l’été dernier sans jamais marquer enLigue 1, et Jonatan Braut Brunes (23 ans), 3 buts cette saison. Le deal n’a finalement pas eu lieu.

Stade Brestois : Dari prêté en Belgique

Achraf Dari a été prêté à Charleroi, actuel 11e de Jupiler Pro League. Le défenseur central de 24 ans, sous contrat avec Brest jusqu’en juin 2026, n’avait participé qu’à quatre matches de Ligue 1 cette saison.

