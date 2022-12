La L1 encore présente au Qatar, Rennes revoit ses plans de derby, un Lillois révélation du Mondial ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La Ligue 1 a encore 34 joueurs à la Coupe du Monde (14 clubs représentés)

A l'issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar, il reste encore 34 joueurs de Ligue 1 au Qatar. La liste complète :

PSG (10/11) : Kylian Mbappé (FRA), Nuno Mendes, Danilo et Vitinha (POR), Neymar Jr et Marquinhos (BRE), Achraf Hakimi (MAR), Carlos Soler et Pablo Sarabia (ESP), Lionel Messi (ARG).

AS Monaco (6/6) : Youssouf Fofana et Axel Disasi (FRA), Takumi Minamino (JAP), Breel Embolo (SUI), Ismaïl Jakobs et Krépin Diatta (SEN).

OM (4/5) : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout (FRA), Bamba Dieng et Pape Gueye (SEN).

Stade Rennais (3/8) : Steve Mandanda (FRA), Lovro Majer (CRO), Alfred Gomis (SEN).

SCO Angers (2/2) : Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal (MAR).

RC Lens (1/3) : Przemyslaw Frankowski (POL).

OL (1/2) : Nicolas Tagliafico (ARG).

LOSC (1/2) : Timothy Weah (E.-U.).

Montpellier (1/2) : Jonas Omlin (SUI).

RC Strasbourg (1/2) : Eiji Kawashima (JAP).

Clermont Foot (1/2) : Mateusz Wieteska (POL).

Stade Brestois (1/1) : Achraf Dari (MAR).

Stade de Reims (1/1) : Junya Ito (JAP).

Toulouse FC (1/1) : Zakaria Aboukhlal (MAR).

AS Monaco : George Weah en visite

Alors que son fils Timothy brille avec les Etats-Unis à la Coupe du Monde, George Weah est très loin du Qatar. En effet, comme le rapporte le site de l'AS Monaco, l'actuel président de la République du Libéria (56 ans) était en visite en Principauté pour la 13e édition du Forum International Peace and Sport. « Mister George », le Ballon d'Or 1995, a profité de l'occasion pour visiter le Centre de Performance asémite où il a fait ses débuts européens entre 1988 et 1992 avant la brillante carrière qu'on lui connait...

Le Stade Rennais change de derby breton en amical

Alors qu'il devait initialement jouer le SCO Angers au Roazhon Park le 21 décembre prochain (18 heures) en match amical, le Stade Rennais a changé d'adversaire... Mais reste sur un derby breton. Du fait d'une incompatibilité d'agenda entre les deux clubs, c'est le Stade Brestois qui a remplacé le SCO et le match se jouera 24 heures plus tard, le 22 décembre à 18 heures.

Les petits pépins se multiplient au RC Strasbourg

Alors que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont timidement repris le chemin de l'entraînement, on ne peut pas dire que la reprise se passe sous les meilleurs auspices au RC Strasbourg. En effet, après Jean-Ricner Bellegarde et Thomas Delaine malades en début de semaine, c'est Ludovic Ajorque qui a été écarté. Julien Stéphan a cependant assuré à L'Alsace qu'il ne s'agissait pas d'un cas de Covid-19. Rappelons qu'en plus d'Alexander Djiku et Eiji Kawashima à la Coupe du Monde, le RCSA doit également faire sans Ibrahima Sissoko, qui se remet d'une opération à la cheville. Victime d'un coup mardi, Lebo Mothiba s'entraîne aussi à part...

LOSC : Weah surprise du Mondial ?

Titulaire au poste d’ailier droit lors des trois premiers matches et buteur face au pays de Galles (1-1), ce qui lui a valu les félicitations du Roi Pelé, Timothy Weah figure parmi les belles surprises du début de tournoi. L’Équipe l’a d’ailleurs mis en avant avant le 8e de finale des États-Unis contre les Pays-Bas (16h). « Sous les yeux de son père George, Ballon d’Or en 1995 et aujourd’hui président du Liberia, venu l’encourager au Qatar, le rejeton n’a jamais semblé autant dans la lumière », relève le quotidien sportif.

Toulouse FC : Rhys Healey va partir libre

Lors de sa conférence de presse de reprise, Damien Comolli est revenu sur de nombreux sujets et il ne s'est pas contenté de mettre la pression sur Branco van den Bommen pour décider de son avenir. Face aux médias, le président du Téfécé a quasiment enterré toutes chances de conserver l'ancien meilleur buteur de L2 Rhys Healey, en fin de contrat en juin prochain et actuellement blessé :