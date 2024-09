Létang réagit au retour d'André Gomes au LOSC, un départ à Nice et Strasbourg

LOSC : c'est officiel pour André Gomes !

Vendredi prochain, pour le retour de la L1, le LOSC se déplacera sur le terrain de l'ASSE. Et sans doute avec sa dernière recrue. Car face aux blessures de Ngal'ayel Mukau et d'Hakon Haraldsson, le club du Nord a activé le retour du milieu de terrain, André Gomes, libre depuis cet été et la fin de son contrat à Everton. Le Portugais avait déjà évolué chez les Dogues en 2022-2023.

LOSC : "un retour logique" selon Létang

Un retour salué par le président des Dogues, Olivier Létang. "C’est avec un très grand plaisir que nous pouvons annoncer le retour d’André Gomes dans notre club. Après un premier passage remarqué et remarquable tant pour ses qualités de footballeur que pour ses qualités humaines lors de la saison 2022-2023, nous avions alors souhaité qu’André poursuive son aventure au LOSC, ce qui n’avait pas été possible à l’époque. Nous sommes néanmoins restés en contact quasi permanent au cours de la saison 2023-2024 et durant l’été, avec une volonté commune de vivre de nouveau une aventure ensemble, dans un club, une ville et une famille qu’il connait très bien. C’est finalement un retour logique dans un club qui lui a permis de vivre ses meilleurs moments au cours des dernières années. André sera avec nous pour les deux prochaines saisons et nous sommes très heureux de le compter parmi notre effectif talentueux, qualitatif, équilibré, entre jeunes et joueurs d’expérience dont il fera partie."

Mais aussi...

OGC Nice : Brahimi quitte le Gym ! (officiel)

L'OGC Nice a enregistré ce vendredi le départ en prêt de Bilal Brahimi. L'international algérien rejoint le club belge de Saint-Trond sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

RC Strasbourg : un départ officialisé !

Le RC Strasbourg a aussi officialisé un départ de son effectif ce vendredi. C'est celui de Karol Fila. Le latéral droit polonais quitte définitivement le club alsacien et poursuivra sa carrière dans son pays natal au Lechia Gdansk.

Girondins : c'est bien finir pour les féminines !

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce samedi matin que Sphera Partners LLP n'allait pas reprendre l'équipe féminine, exclue des compétitions nationales, et donc pas faire appel de la décision de la DNCG.

