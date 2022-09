Laborde savoure ses retrouvailles avec Delort, Zerkane quitte les Girondins... qui officialisent Davitashvili

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Laborde : « Avec Andy, ça ne peut que marcher »

Présenté à la presse vendredi, Gaëtan Laborde n'a pas caché son plaisir de retrouver Andy Delort à l'OGC Nice. « Je suis vraiment très heureux de retrouver Andy, a-t-il soutenu. Tout le monde sait les liens qu'on a sur le terrain et en dehors, c'est un très grand plaisir. La première chose, il m'a envoyé des messages, en me demandant si c'était vrai, en me disant beaucoup de bien de l'équipe. C'était important qu'il me dise de bonnes choses. On est déjà amis en dehors, et on a les mêmes valeurs tous les deux. Ca ne peut que marcher, ça optimise les chances que ça marche. »

Zerkane prêté à l'OFI Crête

Dernier « lofteur » des Girondins, Mehdi Zerkane (23 ans) quitte Bordeaux pour rejoindre l'OFI Crête (D1 grecque) sous la forme d'un prêt. Au lendemain d'une série d'officialisations de ses recrues, les Girondins de Bordeaux ont par ailleurs confirmé hier la signature de Zuriko Davitashvili, prêté avec option d'achat obligatoire par le Dinamo Batoumi (D1 géorgienne).

SCO d'Angers : Bernardoni pas assez décisif

Depuis le début de la saison, la défense est l'un des gros points faibles du SCO d'Angers, en mauvaise posture avant de se rendre à Lyon en fin d'après-midi. Avec 21 arrêts en 5 journées, Paul Bernardoni est l'un des gardiens les plus sollicités, mais il apparaît qu'il est le 2e portier le moins décisif de L1 après le Lillois Leo Jardim. En gros, l'ancien Stéphanois n'est pas coupable mais pas décisif non plus...

Lorient en passe de recruter son joker

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, les Merlus sont sur le point de finaliser le recrutement de Yoann Cathline. L'attaquant de 20 ans arriverait en provenance de Guingamp. Il est une demande du coach lorientais, Régis Le Bris. Bamba Dieng était la cible prioritaire du FCL pour le poste d'attaquant mais le club n'a pas réussi à se mettre d'accord financièrement avec l'OM. La transaction avec EAG s'élèverait à 3,5 M€.