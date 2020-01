L’analyse de Charles Guyard : « Le FC Nantes, bien Vert pour 2020 »

true

Voilà une particularité de la Ligue 1 qu’a découvert Renaud Emond, la dernière recrue des Canaris, ce dimanche. Ce championnat qui vaut plus d’un milliard d’euros par an s’offre donc le luxe d’organiser des matchs dans des stades vides, un cas unique en Europe ! Comme les fois précédentes, la faute en revient à un usage jugé irraisonné d’engins pyrotechniques. En l’espèce ici, à Saint-Etienne, quelque 200 fumigènes craqués contre le PSG le 15 décembre, et deux feux d’artifice tirés des tribunes (sans faire de dégâts) durant cette même rencontre. Une manifestation festive que n’auraient pourtant pas reniée les Chinois, inventeurs du procédé au début du précédent millénaire et pour qui la LFP se plie en quatre aujourd’hui jusqu’à planifier une partie des rencontres de la prochaine saison à l’heure du digestif en France…

Gourcuff adore jouer contre l’ASSE

Cette fois, c’était plutôt l’heure de la sieste. Du moins pour les Verts qui, privés de plusieurs titulaires, ont semblé léthargiques, laissant les Nantais leur marcher dessus. L’ASSE était pourtant prévenue : face à elle, Christian Gourcuff, l’un de ses principaux bourreaux. Avec Lorient et Rennes, l’entraîneur finistérien avait déjà rarement perdu face aux joueurs du Forez. Avec Nantes, il vient d’ajouter un 11e succès contre « Sainté » dans sa carrière ! La performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été établie à Geoffroy-Guichard, chose que le FCN n’avait plus réussi à faire depuis novembre 2000 ! Certes, avec le huis clos total, c’est comme si ce match se disputait sur terrain neutre, mais la situation demeurait aussi déstabilisante pour les locaux que pour les visiteurs.

Emond se montre

Entré à une petite demi-heure de la fin à la place de Bamba, Renaud Emond se souviendra donc sans doute longtemps de son baptême dans le championnat hexagonal. Sans être foudroyant (mais il n’avait pas besoin de l’être tant l’adversaire ne proposait rien), le Belge a montré d’intéressantes facultés dans les déplacements et les appels. Reste à parfaire les automatismes et il pourra sans doute s’avérer une belle option sur le front de l’attaque dont le meilleur représentant n’est plus Kalifa Coulibaly (forfait ce dimanche) mais Ludovic Blas, auteur de son cinquième but personnel en L1, le second nantais dans la Loire. C’était juste après la pause et les Jaune et Vert n’avaient réussi que deux fois à scorer si vite dans une partie cette saison. Face à Toulouse le 1er décembre (victoire 2-1) et contre… Saint-Etienne le 10 novembre. Pour cette dernière, cela n’avait servi à rien puisque les Verts s’étaient finalement imposé à la Beaujoire (2-3). Cette fois, aucune crainte véritable à avoir. L’équipe de Claude Puel se montrait brouillonne, et maladroite, n’ajustant qu’une seule fois la mire en 94 minutes quand Nantes visait juste à quatre reprises dont deux firent mouche. Mention spéciale à Mehdi Abeid, pour l’ouverture du score d’un bel enroulé dans la lucarne de Stéphane Ruffier à la 23e minute.

Un calendrier corsé pour le FC Nantes

Avec ce premier succès en Ligue 1 depuis le 14 décembre (1-0 à Nîmes) et le second de suite toutes compétitions confondues (victoire à Bayonne en Coupe le week-end dernier) le FCN démarre donc 2020 sur les chapeaux de roue, confortant sa place dans la quinté de tête. De quoi voir venir la suite avec un peu plus de quiétude lors du mini stage à Carnac la semaine prochaine, alors que Lyon (16e de finale de Coupe de France) mais surtout Bordeaux et le PSG vont se présenter à la Beaujoire avec, au milieu, un périlleux déplacement à Rennes. D’ici là, Limbombé et Pallois auront probablement quitté l’infirmerie…