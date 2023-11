Le Ballon d’Or fait sa révolution, un coup bas à l’Arabie Saoudite ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Quatre jours seulement après le 8ème Ballon d’Or glané par Lionel Messi (le premier de l’histoire pour un joueur n’évoluant plus en Europe !), le groupe Amaury, propriétaire de France Football et du trophée a annoncé nouer un partenariat avec l’UEFA à partir de 2024 pour l’organisation de cette récompense.

L’arrivée de l’UEFA acte implicitement qu’il faudra jouer en Europe pour prétendre au titre

Si les modalités de sélections et les votants restent inchangés contrairement au précédent accord noué entre FF et la FIFA, plusieurs conséquences fortes sont à noter. Non seulement cet accord marque la fin du trophée de joueur UEFA de l’année mais il offre aussi une organisation tournante à travers les grandes villes d’Europe. S’en est fini pour l’organisation systématique de la cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris.

Enfin, et il s’agit d’un accord plus ou moins implicite, cela acte quasiment le fait qu’il faudra jouer dans un championnat affilié à l’UEFA pour soulever le trophée. Une manière à peine voilée de protéger le football européen face à l’émergence de l’Arabie Saoudite dans sa volonté d’attirer les meilleurs joueurs… Désormais, partir cela voudra dire renoncer au Ballon d'Or !

Le groupe Amaury, propriétaire de « France Football » et de « L'Équipe », a décidé de nouer un partenariat avec l'UEFA, à partir de 2024, pour l'organisation de la cérémonie du Ballon d'Or. https://t.co/yA4GxceGVY #ballondor pic.twitter.com/uz2hZAisP0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 3, 2023

