Le Bayern Munich a essayé de se servir à Nice, Sekou Mara (ex-Girondins) a failli revenir en France

Dans un entretien à Prime Vidéo, Thierry Henry (45 ans) a réaffirmé son envie d'entraîner à nouveau et se déclare ouvert à un « bon projet ». S'il a démenti être en course pour le poste de sélectionneur de la Belgique où il remplacerait Roberto Martinez, le Champion du Monde 1998 est ouvert à tout :

« Je travaille actuellement en tant qu’assistant coach avec la Belgique. On parle de futur et qui sait, peut-être qu’un jour avec le bon projet (…) S’il devait se présenter une autre opportunité, bien évidemment, je devrais étudier la question, mais oui, j’aimerais beaucoup... »

L'Equipe du jour annonce cependant que l'ancien attaquant est l'une des priorités de la Fédération belge pour le poste de sélectionneur et qu'en outre, il possède de nombreux appuis, chez les joueurs comme au sein du staff.

Si le Bayern Munich a finalement recruté Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) pour remplacer Manuel Neuer, blessé jusqu'à la fin de saison, les Bavarois ont regardé à d'autres endroits en Ligue 1 ailleurs qu'au PSG (Keylor Navas) et à Monaco (Alexander Nübel) pour ce poste de n°1 par intérim.

En effet, Foot Mercato nous apprend que le Bayern avait pris langue avec Nice pour un prêt avec option d'achat de Kasper Schmeichel. Tout était même ok pour que le deal se fasse avec les Aiglons, lesquels avaient simplement demandé du temps pour trouver un gardien. C'est finalement l'accrod final avec « Gladbach » pour Sommer qui a mis fin à cette piste.

Si L'Equipe a annoncé un possible retour de Vadim Vasilyev à la direction opérationnelle de l'AS Monaco, l'ancien dirigeant devenu agent a tenu à démentir sur le site du club princier :

« Mon passage à l’AS Monaco restera pour toujours la plus belle tâche que j’ai réalisée durant ma vie professionnelle et ce club restera celui de mon cœur. Désormais je me suis consacré au développement de mon agence de conseil et de management sportif : VV Consulting. L’agence est en plein essor et le travail commence à porter ses fruits. Je souhaite continuer à offrir des prestations sur-mesure à mes clients dans le monde entier.»