Le classement complet à l’issue de la 14ème journée de Ligue 1

Parmi les grands enseignements de la journée, on notera que le PSG se détache avec sa victoire au Havre (2-0) en profitant du faux pas de l’OGC Nice à Nantes (0-1). Derrière, Monaco, Lille, Reims et Lens – qui ont tous gagnés – suivent le train.

Le PSG se détache, l’OL perd encore du terrain

Grâce à son succès, l’OM bascule en première moitié de tableau (9ème) et peut profiter de son match en retard au Vélodrome mercredi pour recoller au train des européens. En bas, les positions restent figées et l’OL (18ème, 7 pts) compte désormais cinq points de retard sur le barragiste (Lorient) et six sur le 15ème Strasbourg. Les Gones joueront aussi très gros à Marseille mercredi avec l’opportunité de lâcher la dernière place en cas de succès…

Le @PSG_inside creuse son avance en tête du championnat 👀🥇 pic.twitter.com/3mzBqrsE74 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 3, 2023

