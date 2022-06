Le gros couac Ekitike, Strasbourg s’active au mercato, gros doute sur le futur d'Angers

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Après une très belle saison 2021-2022, le RC Strasbourg s’active pour son mercato estival. Loïc Désiré, le chef du recrutement du Racing, a annoncé que 6 joueurs allaient être prêtés. Nordine Kandil, Mehdi Chahiri, Marvin Senaya, Maxime Bastian, Marvin Elimbi, Alaa Bellaarouch vont aller chercher du temps de jeu ailleurs. Du côté des arrivées, les dirigeants strasbourgeois n’ont pas coché le nom du milieu du FC Metz, Farid Boulaya pour une arrivée cet été. Selon le 10Sport, l’arrivée de l’Algérien au sein du club alsacien ne dépassera pas le stade de la rumeur.

Alors que Global Football Corporation devrait racheter SCO d’Angers, la stratégie du fonds d’investissement d’origine américaine reste floue. Cependant, GFC a déjà fait parler de lui dans le football européen, en 2021, quand il a mené des discussions pour reprendre le club néerlandais du NAC Breda. Un projet qui n‘avait pas abouti, faute d’argent. Pour racheter le SCO, le fonds d’investissement pourrait faire face aux mêmes problèmes que lors du passé… Affaire à suivre.

Le MHSC prépare la saison prochaine. Après plusieurs départs, les Montpelliérains doivent absolument recruter pour rester compétitifs et compenser ces départs. De nombreuses rumeurs évoquaient l’arrivée imminente de Houboulang Mendes, libre après son départ de Lorient. Cependant, le journaliste France Bleu, Bertrand Queneutte affrime qu’il n’y aurait pas eu d’offre transmise à ce jour, mais simplement une prise de renseignements !

Chose rare eu égard à la saison catastrophique des Girondins, un Bordelais a tapé dans l'oeil de David Guion : Junior Mwanga. Le jeune défenseur central (19 ans) a été titularisé lors de la dernière journée face à Brest (victoire 4-2) et sa première prestation en pro a été jugée convaincante puisque le club aquitain négocie désormais pour le prolonger son contrat. Le joueur, qui n'a qu'un contrat stagiaire pro pour le moment, souhaite continuer avec les Girondins d'autant plus que David Guion souhaite l'intégrer définitivement au groupe professionnel lors du prochain exercice. C’est déjà ça.

Auteur d’une saison honorable sous le maillot du SCO d’Angers, Anthony Mandrea n’apprend que des bonnes nouvelles cet été. Affublé très bientôt d'un statut nouveau d'international algérien, celui qui arrive en fin de contrat va s'engager avec le SM Caen. L’Équipe fait savoir qu’il doit signer pour deux ans, plus une troisième année en cas de montée en Ligue 1, l'objectif prioritaire du Stade Malherbe pour la saison prochaine. En Normandie, le gardien formé à l’OGC Nice va retrouver Stéphane Moulin, l'ancien technicien du SCO, et son staff.

Le Toulouse FC ne veut pas se tromper pour son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine. Si Maxime Dupé a ainsi disputé les 38 journées de championnat de Ligue 2, le TFC réfléchit à apporter un peu de concurrence sur le banc de touche. Ni Thomas Himeur ni le suédois Isak Pettersson n'ont été en mesure de venir titiller l'ancien Nantais, si bien que Foot Mercato annonce un intérêt pour le portier norvégien Kjetil Haug. Une offre aurait même déjà été transmise. À 23 ans, le géant de Valerenga (191 cm) est un ancien international espoir parti très jeune à Manchester City et finalement retourné au pays à l'âge de 20 ans.

Mauvaise nouvelle pour Hugo Ekitike. Lors de la demi-finale du Tournoi Maurice Revello face au Mexique, largement remportée par les Bleuets (4-1), l’attaquant du Stade de Reims s'est tenu le haut de la cuisse après une accélération sur le côte gauche et a dû laisser sa place à son coéquipier en club, Nathanaël Mbuku. Cette blessure pourrait avoir des répercussions sur son avenir immédiat. Selon Fabrizio Romano, son agent était attendu à Newcastle lundi après accord trouvé entre le club champenois et Newcastle mais il a tardé. Du coup, le deal initial pourrait être encore plus retardé maintenant, les Magpies envisageant également d'autres options en attaque !

