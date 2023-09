Hutter garde Monaco sous pression, Reims enregistre encore une arrivée, Guion relativise la raclée des Girondins

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

LOSC : les Dogues auraient tenté Mara et Pléa

Si le LOSC n’a finalement pas recruté de numéro 9 et s’appuiera sur Alan Virginius en back-up de Jonathan David, les Dogues auraient ouvert pas mal de pistes dans les dernières heures du Mercato. Sur la fin, la priorité était le jamaïcain Demarai Gray (Everton) mais La Voix du Nord explique que les pistes Sékou Mara (Southampton) et Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach) ont aussi été évoquées sans que l’on sache s’il y avait réellement du concret sur ces deux dossiers.

Stade Rennais : retraite surprise pour Romain Salin

Parti du Stade Rennais pour retourner au CS Maritimo (D2 portugaise), Romain Salin (39 ans) a pris une décision radicale en annonçant sa retraite ces dernières heures. France Bleu explique que l’ancien gardien rennais a eu la peur de sa vie en assistant en direct sur son smartphone à une tentative de cambriolage à son domicile breton alors que sa compagne était sur place. Deux individus capuchés et armés d’un marteau ont tenté de s’introduire dans son domicile. Romain Salin est immédiatement rentré à Rennes suite à cet évènement…

OGC Nice : Farioli salue « deux achats » inattendus du Gym

Samedi, à l’issue du Mercato, Francesco Farioli s’est exprimé sur la fin de marché de l’OGC Nice. L’Italien s’est félicité d’avoir pu conserver Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram : « Comme nous le savons très bien, il est très important de garder JC et Khephren. Je pense qu’ils incarnent « deux achats » importants dans notre parcours et dans notre chemin (…) On était déjà content de l’effectif que l’on avait au début de saison. Ces derniers jours, on a ajouté des éléments, à des postes spécifiques (Perraud, Baldé, NDLR), qui vont venir compléter l’effectif avec des profils encore plus fonctionnels par rapport à l’idée de jeu que nous voulons développer. On a tout pour continuer à travailler et atteindre nos objectifs ».

AS Monaco : Hutter déjà tourné vers Nice et l'OM

L'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hutter, était très satisfait après la large victoire de son équipe sur le RC Lens (3-0), qui va lui permettre de passer la trêve internationale dans la peau du leader. L'Autrichien est déjà tourné vers la reprise, qui verra son équipe jouer deux gros matches contre Nice et l'OM : "J’ai dit à mes joueurs dans le vestiaire après le match que je leur souhaitais le meilleur en sélection pendant cette trêve. Mais aussi que je voulais qu’ils reviennent en forme. Je ne vois pas vraiment ça comme un break de mon côté, car nous allons continuer à travailler, pour préparer notamment les deux gros matchs contre Nice et Marseille à la maison. Sans oublier le déplacement à Lorient qui va être difficile. Je veux qu’on se prépare rapidement pour ces matchs, pour garder la dynamique".

Girondins de Bordeaux : Guion voit du positif dans la déroute

Malgré la large défaite à domicile contre Auxerre (2-4) hier, l'entraîneur du FCGB, David Guion, a vu des signes d'amélioration : « Si j’ai honte ? C’est vrai qu’à 4-1, on était en grosse difficulté, mais à partir de là, j’ai vu quand même un groupe qui a réagi, avec les garçons qui sont entrés en cours de match également. On a vu des garçons qui ne lâchaient pas et on a vu des garçons qui se sont à nouveau créés des situations, des occasions. On a cette balle de 3-2 avec le poteau de Vipi… Les garçons ont eu un comportement sur la fin de match où ils ont été ensemble. Alors, évidemment que c’est un moment difficile quand on prend 4-1 à la maison, mais j’ai trouvé que les garçons avaient fait preuve de solidarité ensemble, pour essayer de réduire le score. On a eu encore beaucoup d’opportunités… On peut encore déplorer le manque d’efficacité offensive que l’on a eu cet après-midi ».

Stade de Reims : une pépite irlandaise a débarqué

Le Stade de Reims a officialisé l'arrivée du jeune attaquant irlandais Ike Orazi (16 ans), en provenance des Shamrock Rovers. Capable d'évoluer en pointe ou sur l'aile gauche, ce joueur d'origine nigériane est international dans les catégories U16 et U17.

🔀 IKE ORAZI, la pepite des Shamrock Rovers☘️ et de l'equipe d'Irlande U17🇮🇪 s'engage avec le Stade de Reims🇫🇷.



💥Le club champenois suivait l'attaquant de 16 ans depuis plusieurs mois (et a dû ecouter l'After Galaxy @nicolas_vilas 😉). pic.twitter.com/5VXZwgWrR2 — Football Irlandais 🇮🇪 (@Footballirlande) September 3, 2023

FC Lorient : la volte-face de Van de Beek

Ce dimanche, L'Equipe publie les histoires les plus improbables de ce marché estival. On apprend notamment que les Merlus ont proposé à Donny Van de Beek de les rejoindre. Mais, bien qu'il soit en échec à Manchester United, le milieu néerlandais a catégoriquement refusé de venir en Bretagne... jusqu'à 22h vendredi ! Voyant qu'il n'avait aucune autre porte de sortie, Van de Beek a approché le FCL pour un prêt. Mais cette fois, ce sont les dirigeants bretons qui ont refusé de donner suite, vu le comportement du joueur les semaines précédentes.

Stade Rennais : les Rouge et Noir ont tenté Giroud et Lukaku

Le quotidien sportif assure également que le Stade Rennais a tenté de donner du poids à son attaque cet été en contactant Olivier Giroud et Romelu Lukaku. Mais les deux ont refusé, le Français préférant rester à l'AC Milan, où il avait prolongé jusqu'en 2024 au printemps, et le Belge s'engageant avec l'AS Roma.

