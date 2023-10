Le LOSC a tenté une ex star de Monaco, un record pour Todibo, 5 pistes pour l'après Guion

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

LOSC : les Dogues ont tenté Jovetic (ex-Monaco) le 31 août !

Dans l’excellent documentaire de la LFP sur les dernières heures du Mercato d’été 2023, on suit à la trace trois présidents de Ligue 1 (Pablo Longoria à l’OM, Olivier Létang au LOSC et Loïc Féry à Lorient) mais on apprend également quelques petites indiscrétions du marché lorsque la caméra s’attarde sur les journalistes spécialisés dans le Mercato Loïc Tanzi (L’Equipe) et Fabrice Hawkins (RMC).

Au détour d’une discussion entre le premier nommé et Damien Degorre (L’Equipe), on apprend notamment que Lille avait tenté de faire venir l’attaquant monténégrin Stevan Jovetic (ex-AS Monaco désormais à l’Olympiakos, 33 ans) avant d’axer tous ses efforts le dernier jour et de finalement échouer sur Demirai Gray (ex-Everton, finalement parti en Arabie Saoudite à Al-Ettifaq).

OGC Nice : Todibo s’est offert un record fou à Metz !

Victorieux à Metz (1-0), l’OGC Nice poursuit son excellent début de saison sous les ordres de Francesco Farioli. Du fait des consignes particulières de l’Italien, Jean-Clair Todibo touche beaucoup de ballons. Comme le rapporte Opta, l’ancien défenseur du Barça s’est même offert un record de ballons joués, battant l’ancien score de Marco Verratti (PSG) avec 188 ballons touchés.

188 - Jean-Clair Todibo vient d'établir un nouveau record de ballons touchés dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006/07 (188 ballons touchés). Tentaculaire. @jctodibo #FCMOGCN pic.twitter.com/uFwOYdL5Kc — OptaJean (@OptaJean) October 7, 2023

AS Monaco : un rebond aux Rangers pour Philippe Clément ?

Ejecté du banc de l’AS Monaco et remplacé par Adi Hütter, Philippe Clément pourrait prochainement rebondir sur le banc d’un grand nom du football écossais. En effet, selon le Daily Mail, le Belge fait parti des candidats pour remplacer Michael Beale sur le banc des Glasgow Rangers. Il serait même le favori pour le poste.

Girondins : cinq pistes pour remplacer David Guion

David Guion mis à pied suite à la défaite des Girondins de Bordeaux face à Laval (0-1), le club aquitain s’est déjà mis en quête d’un entraîneur. Si l’on en croit France Bleu Gironde, quatre pistes sont étudiées par Gerard Lopez et ses équipes : Oscar Garcia (ex-ASSE et Reims), Felice Mazzu, Karel Geraerts et un coach français dont l’identité n’a pas filtré (Julien Stéphan ?). De son côté, L’Equipe retire le nom de Felice Mazzu et ajoute Philippe Montanier (ex-Lens et Toulouse) en option.

