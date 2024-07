Le LOSC à Valenciennes, jour J pour Thuram et les Girondins, Rennes rajeunit avec Massara !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

LOSC : l'équipe jouera à Valenciennes pour les tours préliminaires de C1

Le LOSC a officialisé hier via un communiqué être parvenu à un accord avec Valenciennes Métropole pour la mise à disposition du stade du Hainaut pour une ou deux rencontres des tours préliminaires de la Champions League en août. La Décathlon Arena sera réquisitionnée par les Jeux olympiques, ce qui explique ce déménagement forcé des Dogues. Pour s'habituer à ce nouveau terrain, les hommes de Bruno Genesio disputeront un match amical contre le Celta Vigo au Hainault le 30 juillet.

OGC Nice : un espoir du club prolongé, Thuram à la Juventus aujourd'hui

Le Gym a annoncé hier la prolongation de trois ans de son polyvalent milieu Tom Louchet (21 ans). Lancé chez les pros par Francesco Farioli, il a dépanné à tous les postes (latéral, ailier, milieu), inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives en 16 matches, au point que les supporters l'ont élu espoir de la saison. Cette prolongation est une récompense de sa progression. Sur le site officiel de l'OGCN, Louchet a déclaré : "Quelle joie de prolonger mon contrat avec le Gym. C’est mon club et mon plus grand souhait, c’est de m’imposer ici. J’ai hâte de découvrir l’Europe et j’espère que nous allons réaliser de grandes choses cette saison".

Par ailleurs, c'est ce mercredi que Khéphren Thuram va se rendre à Turin pour y passer sa visite médicale. Un contrat de cinq ans à 2,5 M€ de salaire net annuel l'y attend. Le Gym devrait récupérer une indemnité de 20 M€ plus 5 M€ de bonus.

Mais aussi

TFC : Cresswell officialisé, retour de flamme pour un attaquant anglais ?

Hier lundi, le TFC a officialisé le recrutement du défenseur central Charlie Cresswell (21 ans). La durée de son contrat et l'indemnité versée à Leeds n'ont pas été communiqués.

L'hiver dernier, les Violets ont essayé de recruter le jeune attaquant anglais Max Dean, qui évolue aux MK Dons, en Quatrième division anglaise. Selon Football Insider, ils seraient revenus à la charge cet été avec une offre de 1,2 M€, soit quatre fois la valeur du joueur sur Transfermarkt. La réponse du club anglais n'a pas filtré. En 2023-24, Dean a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matches de championnat.

Girondins : c'est le jour J pour le FCGB !

C'est ce mardi que Gérard Lopez a rendez-vous avec la DNCG. Le président bordelais n'a pas acté l'arrivée d'un actionnaire minoritaire ou d'un repreneur. Un fonds d'investissement américain était prévu pour le premier cas, un grand conglomérat étatsunien pour le deuxième. Mais rien n'aurait avancé. Selon France Bleu, Lopez et ses associés de Jogo Bonito pourraient remettre au pot une nouvelle fois, en attendant que la vente se fasse. Un risque existe pour que les Girondins soient sanctionnés d'une relégation en National. On en saura plus en fin de journée...

Stade Rennais : Massara mise sur l'Académie

Nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara a donné des premiers éclaircissements sur la stratégie estivale et semble miser à fond sur le centre de formation :

« L’Académie est un pilier de la politique sportive et je me dois de l’appliquer. Les investissements faits actuellement sont pour le présent et le futur. C’est la meilleure garantie que l’on peut obtenir pour avoir des résultats. La formation est une priorité et l’on doit continuer de miser dans ce secteur. Le travail est excellent, on doit continuer dans cette direction. La capacité du club à accompagner un joueur du plus jeune âge jusqu’à l’équipe première est quelque chose qui a été construit dans le temps, au fur et à mesure. Ça se consolide chaque jour et ce sera encore comme cela», a-t-il déclaré. Ces dernières années, des joueurs tels que Ousmane Dembélé, Jérémy Doku ou encore Eduardo Camavinga ont explosé sous le maillot rouge du club rennais. »

Et enfin...

RC Strasbourg : Wiley in, Deminguet out ?

Ça bouge au RC Strasbourg. Selon The Athletic, Chelsea est en passe de s’offrir Caleb Wiley après avoir conclu un accord de principe avec Atlanta pour la signature du jeune latéral gauche de 19 ans. Le prix de l’opération s’élève à un peu plus de 10M€ et l’Américain va parapher un contrat de 7 ans. Dans la foulée, Wiley sera prêté au Racing pour jouer en équipe première. Par ailleurs, Jessy Deminguet a été aperçu hier matin à l’entraînement du FC Metz. Selon le journaliste Samir Djabali, sa visite médicale et sa signature sont imminentes.

FC Lorient : Jabol-Folcarelli sur les tablettes

Relégué en Ligue 2, le FC Lorient souhaite remonter directement sous la houlette d’Olivier Pantaloni. D’après Foot Mercao, les Merlus ont coché le nom de l’un de ses protégés à l’AC Ajaccio : Tim Jabol-Folcarelli. Âgé de 24 ans et lié à l’ACA jusqu’en 2026, le milieu de terrain a réalisé une première saison de haute volée en Ligue 2 en inscrivant 3 buts et en délivrant 5 passes décisives en 34 matches disputés.

🚨 INFO FC METZ - LIGUE 2 🚨



Info 1/ Jessy Deminguet a été aperçu ce matin à l’entraînement du FC Metz, VM + Signature imminente!



Info 2 / Matthieu Udol est d’accord avec @ASSEofficiel ! Les deux clubs doivent maintenant se mettre OK pour finaliser le deal! #Mercato… pic.twitter.com/gzl6txUyIW — Samir Djabali (@DjabaliSamir) July 8, 2024