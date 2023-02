Le LOSC cueilli à froid à Rennes

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

28 secondes de jeu. C'est le temps qu'il aura fallu à Amine Gouiri pour profiter d'un mauvais contrôle du jeune Lenny Yoro et marquer le premier but de ce match entre candidats à l'Europe. Si le Stade Rennais a dominé de la tête et des épaules le début de match, les hommes de Bruno Genesio ont ensuite buté par trois fois sur Lucas Chevalier (5e, 33e et en évitant un csc à la 45e).

En face, le LOSC a aussi réagi et manqué une balle de 1-1 par Jonathan David (36e). On notera aussi, au cœur de ce premier acte très animé, la blessure d'Ismaïly (33e) du côté des Dogues, remplacé dans la foulé par Timothy Weah.

Le match est encore loin d'être joué.