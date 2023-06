Le LOSC piste un nouveau crack belge, Aulas et la L1 s’inquiètent pour Mbappé, ça bouge à Nice

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

LOSC : Mike Trésor est visé Selon Bob Faesen, journaliste à HLN Sport, le LOSC serait intéressé par Mike Trésor. Le milieu offensif belge évolue à Genk et a délivré 21 passes décisives cette saison en Jupiler League. Le club nordiste doit faire face à la concurrence de Crystal Palace dans ce dossier estimé à 15 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Le LOSC et Crystal Palace sont INTÉRESSÉS par Mike Trésor (24 ans) (@BobFaesen).



Le milieu offensif belge évolue à Genk et a délivré 21 passes décisives cette saison en JPL. pic.twitter.com/9uML2T2GTp — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) June 13, 2023

FC Lorient : Le Bris met la pagaille au club

Régis Le Bris veut quitter le FC Lorient et reste suspendu à la décision de son président Loïc Féry. Si l’OGC Nice est intéressé par son profil, L’Équipe nous apprend qu’il n’a pas pour intention d’aller au clash et encore moins de sécher la reprise estivale malgré un flou au sein du club en raison de sa situation. Même si le FCL et l’intéressé le réfutent, Lorient se serait rapproché de Julien Stéphan, libre depuis sa mise à l’écart du RC Strasbourg, en janvier, et qui a déjà oeuvré au club, responsable des moins de 17 ans nationaux de 2010 à 2012, avant de prendre en charge les moins de 19 ans du Stade Rennais, succédant à un certain Régis Le Bris...

SM Caen : Furlan arrive (officiel)

Le SM Caen a officialisé l'arrivée de Jean-Marc Furlan sur son banc jusqu'en 2025.

SCO Angers : le procès de Chabane reporté ?

L’ex-président du SCO, Saïd Chabane, accusé d’agressions sexuelles par sept femmes pour des faits allants de janvier 2014 à novembre 2019, est convoqué ce matin devant le tribunal correctionnel d’Angers. Mais, selon Ouest-France, le tribunal aurait entendu une demande de renvoi émise par les avocats de Chabane, qui estiment que des investigations doivent encore être menées. L’accusé, qui a toujours nié les faits, aurait dû aujourd’hui s’« exprimer un peu plus sur le sujet » pour la première fois à la barre. Une audience très attendue qui ne pourrait finalement avoir lieu qu’en fin d’année.

Toulouse FC : Rhys Healey sur le départ

La semaine dernière, le président de Toulouse, Damien Comolli, faisait part de son souhait de voir Rhys Healey prolonger l’aventure : « La balle est dans son camp. On espère vraiment qu’il va rester. » Mais hier, le TFC a annoncé le départ de l'attaquant anglais de 28 ans, en fin de contrat, pour « d’autres terres ».

SC Amiens : Omar Daf nommé entraîneur

Omar Daf est le nouvel entraîneur d'Amiens,. Le club de Ligue 2, 12e du dernier Championnat, a officialisé la nouvelle hier sur Twitter. Après Sochaux (nov. 2018-2022) et Dijon, qui l’a limogé début avril, Daf va connaître sa troisième expérience comme coach principal, à 46 ans.

OGC Nice : Geraerts sur le banc ?

Ça commence à bouger du côté de l’OGC Nice. Alors que le FC Lorient réclame 10 millions d’euros au Gym pour libérer Régis Le Bris, Sacha Tavolieri affirme que les Aiglons élargissent leur perspective et s’intéressent à Karel Geraerts comme candidat potentiel si leur plan B venait à leur échapper en Bretagne. Par ailleurs, le journaliste belge de RMC Sport assure que Julien Sablé devrait rester dans le staff.

🦅 Ça bouge chez les Aiglons!

Alors que le #FCLorient réclame 10M€ à l’#OGCNice pour libérer Régis #LeBris, les Niçois élargissent leur perspective & s’intéressent à Karel #Geraerts, candidat potentiel si Le Bris venait à leur échapper. Julien Sablé devrait rester dans le staff. pic.twitter.com/mcmgL98j3m — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 13, 2023

Ligue 1 : Caillot et Aulas s’inquiètent pour Mbappé

L’annonce du possible départ de Kylian Mbappé cet été a fait réagir la Ligue 1, hier. « Je suis surpris du timing choisi pour faire ces annonces. Je ne connais pas les accords passés entre Mbappé et le PSG mais le départ du meilleur joueur du monde ne peut pas être sans conséquences pour le foot français, même s’il ne fait pas la L1 à lui seul, confie le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot à L’Équipe. J’espère que la raison l’emportera et qu’il jouera en France la saison prochaine. » Son homologue de Montpellier, Laurent Nicollin, président du syndicat Foot Unis, ne souhaite pas « commenter quelque chose qui n’est pas certain » avant d’ironiser : « Pour mon club, ce serait une bonne nouvelle, on prendrait moins de buts, mais pour la L1 c’est certain que ce n’en est pas une. » Jean- Michel Aulas confirme que le « signal ne serait pas bon ». « Je suis surpris, la L1 sans des garçons comme Mbappé ce n’est pas pareil, surtout à quelques semaines de l’appel d’offres, explique l’ancien président de l’OL. Ce sont des soubresauts comme il y en a eu en fin de saison dernière. J’espère que cela va se régulariser et qu’une solution contentant tout le monde sera trouvée. Je n’imagine pas que ça se termine par son départ cet été. »

