Le LOSC règle le cas Fonte, Rennes et Strasbourg tiennent leurs renforts offensifs, coup de théâtre pour Balogun ?

LOSC : José Fonte prolongé d'un an ? Létang ne dit pas non...

Dans les colonnes de la Voix du Nord il y a quelques jours, Olivier Létang, le président des Dogues, a évoqué l'avenir de José Fonte, en fin de contrat en juin prochain. Le boss du LOSC a été très clair concernant le défenseur portugais avec qui les échanges sont « très réguliers ». Si offre de prolongation de contrat il y a à la fin de saison, celle-ci sera d'une année en plus :

« On a un cadre, qui n’est pas spécifique à José, mais pour tous les joueurs de plus de 35 ans : on signe un an. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas jouer jusqu’à 38-39 ans, José l’a démontré, mais on signe un an. Et on fait le point en fin de saison : est-ce qu’on a atteint les objectifs, est-ce que le joueur peut continuer ou pas. C’est là où on en est avec José. Ça fait deux fois qu’on le prolonge d’un an et, à chaque fois, on se revoit en fin de saison ».

Même si José Fonte connait une saison un peu plus difficile que les précédentes, il est donc bel et bien possible que le Portugais rempile d'encore un an. Jusqu'en juin 2024.

Stade Rennais, AJ Auxerre : Matthis Abline fixe le cap pour son avenir

Prêté sur la fin de saison à l'AJ Auxerre où il prend de l'expérience, Matthis Abline a les idées claires sur ce qu'il souhaite pour le futur. Un futur qu'il imagine au Stade Rennais, lui qui n'est que prêté sans option d'achat et encore sous contrat jusqu'en juin 2025.

« J’avais besoin de temps de jeu (9 titularisations, 3 buts et 2 passes décisives avec l’AJA) et je voulais montrer mes qualités en Ligue 1. En ce sens, ce prêt est très positif et il m’aide à avancer (…) Pour moi comme pour Rennes, la meilleure des solutions était le prêt. C’est allé assez vite. Quand Auxerre s’est manifesté, je n’ai pas réfléchi, j’ai pris mes affaires et je suis parti (…) La suite ? Mon objectif n’a jamais changé. J’ai toujours voulu m’imposer à Rennes et c’est encore le cas. J’ai une attache particulière avec ce club, qui m’a formé. Au retour de mon prêt, il y aura des discussions cet été. On verra. Mais m’imposer à Rennes reste l’objectif numéro 1 », a-t-il glissé dans un entretien à Ouest-France.

RC Strasbourg : le remplaçant d'Habib Diallo va débarquer de L2

Si le RC Strasbourg – qui a déjà perdu Ludovic Ajorque cet hiver – devrait être à nouveau attaqué l'été prochain pour Habib Diallo (auteur de 14 buts en 28 matchs cette saison), les Alsaciens ont déjà un plan B en vue de la saison prochaine. Prêté à Annecy (Ligue 2) cette saison, Moïse Sahi Dion casse aujourd'hui la baraque dans l'antichambre de l'élite (12 réalisations en championnat, 5 buts en Coupe de France). L'Ivoirien est dans une telle forme qu'il a même fait trembler les filets avec sa sélection U23 contre le Maroc (3-2). De quoi envisager l'avenir sereinement...

Stade de Reims : Folarin Balogun vers la sélection... américaine ?

Déçu de ne pas avoir été convoqué en équipe d'Angleterre malgré sa grosse saison en Ligue 1 (17 buts), Folarin Balogun (21 ans) pourrait bel et bien changer de nationalité sportive... Lui qui est né à New York (USA) de parents nigérians. D'après L'Equipe, la rumeur d'un départ de Balogun vers la sélection américaine est rendue crédible par la présence de l'attaquant des Gunners à Orlando (Floride) où a actuellement lieu le rassemblement de la « Team USA ». Convoqué en Espoirs avec les Three Lions, Folarin Balogun a quitté le rassemblement dès lundi « en raison d'une blessure » selon la version officielle...

Montpellier HSC : Germain prolongé en cas de Top 8 ?

L’avenir de Valère Germain se précise. Alors que Michel Der Zakarian a insufflé un vent nouveau au Montpellier HSC, on apprend que l’ancien attaquant de l’OM pourrait bientôt prolonger. « Si Montpellier termine dans les 8, l’année en option sera levée pour Valère Germain, indique l’insider Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Si Montpellier ne termine pas dans les 8, l’attaquant montpelliérain sera en fin de contrat et discussion il y aura pour prolonger d’un an. » Après 28 journées, le MHSC occupe la 11e place de Ligue 1, à 8 points du FC Lorient, actuel 8e du classement.