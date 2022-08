Le Milan AC veut encore piocher à Bordeaux, Nice bloque Thuram... et rate Thuram, Monaco a tenté un ex de l'OM

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Girondins : le Milan vise Onana après Adli

Désireux de quitter les Girondins pour évoluer en D1 à l'étranger, Junior Onana (22 ans) n'ira pas n'importe où et à n'importe quel prix. Selon France Bleu Gironde, les dirigeants aquitains ont refusé une offre de 5 M€ des italiens du Hellas Verone. Gérard Lopez et ses équipes semblent attendre le Milan AC. Nicolo Schira confirme que le club lombard est effectivement sur les rangs pour l'ancien Lillois et ont même échangé avec les agents du joueur...

OGC Nice : Thuram ne partira pas...

Si son nom a été associé au PSG sur ce Mercato d'été, Khéphren Thuram (21 ans) va continuer avec l'OGC Nice. Sur Prime Vidéo, le président azuréen Jean-Pierre Rivère l'a confirmé : « Il n'y a pas de débat, on ne se pose même pas la question. Khéphren Thuram sera avec nous cette saison ». Porte fermée.

... Mais Thuram ne viendra pas !

Selon L'Equipe, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, 25 ans) - qui était la priorité de Lucien Favre en attaque - ne viendra pas. Courtisé par le Gym à un an de la fin de son contrat, l'autre fils de Lilian Thuram a poliment décliné l'option du Gym, désireux de rejoindre un club mieux implanté sur la scène européenne et en capacité de gagner des titres dès cet été. Si le Borussia Dortmund qui va faire signer Anthony Modeste et ne le prendra pas faute de moyens, l'international tricolore regarde désormais du côté de l'Italie où sa cote est élevée.

L'AS Monaco a tenté le coup pour Zambo Anguissa

Ancien joueur de l'OM, André-Frank Zambo Anguissa (Naples, 26 ans) a été approché par un club de Ligue 1. Si l'on en croit Foot Mercato, l'AS Monaco – qui cherche toujours un remplaçant à Aurélien Tchouaméni – a tenté de recruter l'international camerounais (42 capes). Mais le club du Rocher a dû se résigner face à la volonté du Napoli de conserver son milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2026. Transféré il y a un an en Série A, Zambo Anguissa s'est imposé au sein du club d'Aurélio de Laurentiis (30 apparitions, 2 passes décisives)... visiblement d'accord pour conserver un joueur africain malgré la CAN...

MHSC : frayeur pour Mavididi, le Mercato impacté ?

Comptant parmi les principales valeurs marchandes du MHSC sur ce mois d'août, Stephy Mavididi a fait une belle frayeur à ses dirigeants dimanche lors de Montpellier – Troyes (3-2). En effet, l'Anglais est sorti à la 28e minute du match en se tenant la cuisse gauche. De quoi remettre en cause son départ ? Pour l'instant, Olivier Dall'Oglio reste optimiste sur un retour rapide de Mavididi, parlant d'une simple « pointe » mais nul doute que le club héraultais – qui compte sur la vente de Mavididi pour finaliser son Mercato – va croiser les doigts en ce début de semaine aux moments des examens médicaux pour connaître la teneur exacte de la blessure de l'attaquant.

Stade Brestois : Bologne recalé pour Brassier

D'après Foot Mercato, le Stade Brestois a rejeté une offre du club italien de Bologne pour son latéral gauche Lilian Brassier (22 ans). L'ancien Rennais est vu comme un titulaire indiscutable par Michel Der Zakarian.

SCO Angers : Ounahi a pris une décision pour son avenir

S'il est très courtisé sur ce Mercato d'été, le milieu offensif du SCO Angers Azzedine Ounahi a mis les choses au clair sur son avenir à l'issue du match nul face à Nantes dimanche (0-0) :

« J’ai un rôle différent par rapport à la saison dernière. J’étais un jeune de National qui devait faire ses preuves. Maintenant je suis un leader technique de l’équipe, j’ai également pris plus de responsabilités avec la sélection. Je dois prouver à tout le monde que je peux prendre les choses en main et être à la hauteur. J’ai discuté avec le club, j’ai pas mal d’offres, mais je vais rester toute la saison à Angers ».

RC Strasbourg, FC Metz : la Salernitana veut faire coup double en France !

Visant un maintien plus tranquille en Série A, la Salernitana compte sur plusieurs joueurs recrutés en Ligue 1 pour performer. Si l'on en croit notre spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi, le messin Kyky Kouyaté est la priorité en défense centrale. Devant, deux options sont évoquées : l'ancien niçois et stéphanois Neal Maupay (Brighton)... et le sénégalais du RC Strasbourg Habib Diallo, auteur d'un grand match samedi contre Monaco (1 but, 1 but cruellement refusé).