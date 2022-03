Le Modric de Rennes se lâche, Angers jalouse l'OM et Nantes, Gouiri secoué, Bordeaux flingué

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade Rennais : Majer réagit à la comparaison avec Modric

Souvent comparé à Luka Modric du fait de son style et de ses cheveux longs, Lovro Majer (Stade Rennais) ne s'est pas caché dans les colonnes de Ouest-France : « Bien sûr, c’est agréable d’être comparé à un joueur comme lui, le meilleur joueur à avoir jamais joué pour la Croatie. Il a gagné le Ballon d’Or quand même ! Mais je ne pense pas à ça, je veux prouver chaque jour ce que je peux faire, travailler dur, apprendre de nouvelles choses… Je veux jouer au plus haut niveau comme lui, c’est sûr. Je fais le maximum pour y arriver ».

Quant à son choix d'avoir rejoint la France, l'ancien joueur du Dinamo Zagreb reconnaît ne pas avoir opté pour la facilité : « Il y a cinq ans, avant de commencer à jouer au foot pro, je ne me voyais pas du tout dans le championnat français (rires) ! Je n’y pensais pas, en fait. Et aujourd’hui, je ne pourrais pas être plus heureux ! Quand j’ai signé ici, beaucoup de gens pensaient que ce n’était pas la bonne décision pour moi. Parce que la Ligue 1 est difficile, les joueurs courent beaucoup. En Croatie, les gens essaient toujours de trouver le défaut des joueurs. C’est l’une des raisons qui explique cela. Moi, je voulais me prouver que je pouvais jouer dans n’importe quelle ligue ».

Girondins : la famille d'Ignatenko est en France

Arrivé cet hiver à Bordeaux en provenance du Shakhtar Donetsk, Danylo Ignatenko a vécu quelques semaines d'angoisse du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le milieu des Girondins s'inquiétant pour sa famille restée au pays, Gérard Lopez a fait le nécessaire pour faire rapatrier tout le monde en Aquitaine. Après quelques semaines d'attente, l'entourage d'Ignatenko est enfin arrivé à Bordeaux selon le journaliste de L'Equipe Emery Taisne. Une bonne nouvelle !

?¬レᆰ️ La famille/belle famille de Danylo Ignatenko est bien arrivée à Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/nYqkGzsIsT — Emery Taisne (@EmeryTaisne) March 10, 2022

Chabane (SCO Angers) demande une faveur à la DNCG

Présent dans plusieurs médias ces derniers jours, Saïd Chabane a évoqué la situation financière du SCO Angers dans Ouest-France. « On est toujours sur la même feuille de route à partir du moment où on est resté sur les mêmes bases (sur le plan salarial). On a prévu une révision vraiment forte la saison prochaine sur la masse salariale : on l’a déjà descendu de 24 à 21 millions d’euros l’été dernier. On veut être entre 14 et 15 millions l’an prochain puis 12 la saison suivante. Dans deux ans, on espère avoir divisé notre masse salariale par deux », a glissé le dirigeant.

Concernant la DNCG, le président angevin espère surtout « éviter l'épisode vécu la saison dernière » avec la relégation administrative empêchée in-extrémis : « Je compte bien passer parmi les premiers clubs, et non le dernier jour comme à l’été 2021. J’ai fait une demande en ce sens. Car s’il y a des points à retravailler, on aura du temps pour le faire, comme ce fut le cas pour Marseille ou Nantes à l’intersaison ». Reconnaissant que les ventes d'Angelo Fulgini et Mohamed-Ali Cho devraient forcément intervenir cet été, Saïd Chabane a annoncé des exigences à la baisse pour les deux hommes (jusqu'à présent 15 et 40 M€) : « On est obligé de s'adapter au marché ».

Girondins : rechute pour Niang

Déjà privés de Benoît Costil et Jimmy Briand (mollet), mais aussi de Tom Lacoux (cheville) et Ricardo Mangas (adducteurs), les Girondins de Bordeaux ont enregistré deux nouveaux blessés cette semaine. Jeudi, M'Baye Niang a été touché à la cheville droite à l'entraînement. « Il a reçu un coup direct et a dû quitter la séance, a indiqué son entraîneur David Guion en conférence de presse. On va voir comment ça a gonflé. » L'attaquant du FCGB est incertain pour le déplacement à Paris, dimanche (13h). Amadou Traoré souffre également d'une inflammation à la cheville droite.

OGC Nice : Galtier a secoué Galtier

Amine Gouiri, qui reste le fer de lance de l’attaque de l’OGC Nice cette saison, ne pense ps quitter la Côte d’Azur au mercato estival. En revanche, l’ancien buteur de l’OL a avoué avoir été secoué par Christophe Galtier après la défaite à domicile contre le RC Strasbourg fin 2021. « Après la défaite 0-3 face au RCSA, le coach m'a fait des reproches. Il m'est bien rentré dedans, a-t-il glissé. Ça m'a fait du bien. Je suis retourné bosser à l'entraînement. Il m'a fait sortir deux matchs. À mon retour, j'ai eu envie de tout casser sur le terrain. »