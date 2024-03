Le patron de la Super Ligue continue de positiver

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Ce lundi, la Super Ligue a doublement fait parler d'elle. D'abord via le résultat d'un sondage qu'elle a elle-même commandé et qui montre que trois-quarts des supporters européens sont favorables à son lancement. Ensuite via le PDG de son promoteur, A22 Management Sports, Bernd Reichart, qui a accordé une interview à L'Equipe. L'Allemand a assuré que la compétition était toujours dans les tuyaux, que de plus en plus de clubs étaient intéressés mais ne pouvaient pas le faire savoir.

"Nous ne voulons pas diviser le foot"

"Il y a une nouvelle dynamique, un intérêt nouveau, du type "Ah c'est pour de vrai, cela va arriver". On nous demande maintenant "Expliquez-nous, aidez-nous à comprendre le format, les implications légales, etc." Il y a une nouvelle façon de dialoguer avec les clubs. S'ils sont prêts à nous soutenir publiquement désormais ? Nous ne le suggérons pas. Imaginez qu'un club dise "J'aime bien ces gens, ils font du bon travail, c'est une bonne proposition". Le lendemain, quelqu'un va appeler les autres clubs pour les inciter à communiquer pour s'y opposer. Et nous ne voulons pas diviser le foot. Nous voulons continuer à faire notre travail et nous voulons convaincre tout le monde. Nous ne voulons pas diviser le foot. Nous n'avons pas fixé une deadline. Nous voulons démarrer aussi vite que possible."

