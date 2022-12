Le PSG s'arrache face à Strasbourg, Neymar pète les plombs, l'OL se relance à Brest

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Pour sa première au Parc des Princes après la Coupe du Monde, le PSG s'est fait bouger par le RC Strasbourg pour finalement s'imposer au bout du temps additionnel (2-1). Sur ce match, Marquinhos est passé par toutes les émotions. Le Brésilien a d'abord ouvert la marque de la tête sur un centre de Neymar (15e)... Avant de marquer le csc de l'égalisation sur un centre d'Adrien Thomasson (51e).

Paris a ensuite joué 30 minutes à dix avec l'exclusion de Neymar Jr pour un deuxième carton jaune suite à une simulation (62e). Furieux, le Brésilien a même quitté le Parc des Princes avant la fin du match selon Canal +. Dans les derniers instants, Kylian Mbappé a finalement bénéficié d'un penalty après avoir été accroché par Nyamsi. Penalty qu'il a lui-même transformé (90e+6).

🔴 Neymar a déjà quitté le Parc des Princes en colère, selon Canal+ ! — Footballogue (@Footballogue) December 28, 2022

L'OL a fait parler la poudre

En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, l'OL a signé une victoire autoritaire (4-2). Supérieurs dès l'entame et devant grâce au premier but en Ligue 1 de Maxence Caqueret (21e), les Gones n'auront finalement tremblé qu'une dizaine de minutes jusqu'à l'égalisation sur un coup-franc détourné de Mathias Pereira-Lage (29e).

Par la suite, les hommes de Laurent Blanc ont repris les devants par Rayan Cherki (32e) avant de faire le trou sur un penalty d'Alexandre Lacazette (35e) et un but de Tetê (49e). L'OL a ensuite géré son avantage, concédant malgré tout un but sur corner par Steve Mounié (72e).