Le PSG ne lâche pas ce crack de l’OGC Nice, Létang furax au LOSC, du rififi à l’OL ?

LOSC : Létang préfère le silence

Très remonté contre ses joueurs suite à la raclée subie à Toulouse ce dimanche (1-3), le président du LOSC Olivier Létang a préféré garder la langue dans sa poche. « Je suis désolé, je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée, a-t-il affirmé à France Bleu. Il vaut mieux que je ne dise rien. Nous avons déjà assez parlé. »

OGC Nice : encore du beau monde sur Todibo

Si Jean-Clair Todibo a lancé un appel du pied au FC Barcelone pour un retour, d’autres clubs européens pourraient rafler la mise. Selon Ekrem Konur, le PSG, le Bayern Munich, Chelsea, Liverpool et Manchester United continuent de surveiller le défenseur central de l’OGC Nice. Le Gym attend une offre de 50 millions d’euros

Mais aussi...

RC Strasbourg : Eghbali, homme-clé du Mercato

L’Équipe a fait quelques révélations croustillantes sur le fonctionnement interne du RC Strasbourg. Au Racing, on apprend ainsi que c’est l'actionnaire Behdad Eghbali qui possède le dernier mot lors des mercatos et qui valide les grandes lignes du recrutement.

C'est lui aussi qui a rejeté toutes les pistes menant à l'achat d'un ailier lors du mercato hivernal même si ses connaissances dans le football sont très limitées... Marc Keller, avec qui il s'entend bien, se charge de relayer son discours général au sein du club alsacien.

OL : un audit lancé en interne ?

Si l’OL brille enfin sur le plan sportif, Le Progrès croit savoir que Laurent Prudhomme a lancé un audit interne. « Selon nos informations, l'OL Académie a reçu la visite d'un inspecteur du travail, ce jeudi 15 février, peut-on lire dans le quotidien régional. Après quelques auditions et étude de documents, il serait tombé des nues devant la nature de témoignages ou d'éléments recueillis. L'enquête est donc lancée. »

L’OL aurait été seul n°1 (au classement FFF des centres de formation en 2023] s'il n'avait pas payé cette note de 1/5 sur la scolarité, alors qu'il avait fait le carton plein sur d'autres critères. Depuis septembre, plus d'une quinzaine a déjà démissionné et dû être remplacée, certains lâchant l'affaire après seulement un mois d'exercice.

Et enfin...

Montpellier HSC : de l’eau dans le gaz avec Karamoh ?

Attiré cet hiver à Montpellier, Yann Karamoh a déjà réussi l’exploit de créer une atmosphère électrique autour de lui. « Yann Karamoh, on aimerait qu’il soit un facteur X et un joueur plus décisif, rapporte le journaliste Bertrand Queneutte sur France Bleu Hérault. A cette heure, cela n’a pas l’air de se passer à merveille du côté de Grammont. On parle parfois de Club Med à Montpellier mais je ne suis pas sur qu’il soit pour autant le gros animateur du vestiaire. A l’inverse, la semaine a l’air plutôt tendu du côté de l’entrainement, notamment avec Savanier et d’autres leaders, comme Ferri. On l’a vu à Marseille s’agacer aussi avec Akor Adams. Ce n’est pas ce que l’on attend d’une recrue. »

Girondins : le démenti de Lopez sur Elis

Gérard Lopez est monté au créneau suite au cas Alberth Elis, opéré ce week-end suite à un traumatisme crânien contre l’EA Guingamp. « La publication d’informations détaillées sur l’état de santé d’Alberth est irrespectueuse et porte atteinte à sa dignité, a affirmé le propriétaire des Girondins de Bordeaux. Le communiqué de dimanche n’était peut être pas suffisamment clair alors je le redis : nous appelons au respect du secret médical et de l’intimité d’Alberth. Seule sa famille, avec l’avis des médecins, pourra décider de communiquer sur l’évolution de son état de santé. Nous nous conformerons à leurs décisions et souhaitons que TOUS fassent de même. Je vous remercie à nouveau pour votre soutien qui compte beaucoup. On est tous avec toi dans ce combat Alberth ! »

