Rennes enrage après l’OM, Reims titille le PSG, coup dur pour Nice, Montanier craque !

Stade Rennais : Bourigeaud enrage après l’OM Vainqueur au Roazhn Park suite à un coup-franc rapidement joué, l’OM s’est imposé sur la plus petite des marges et fait enrager le Stade Rennais à cause de sa malice. « Il y a une grosse erreur de concentration de notre part, a estimé Benjamin Bourigeaud au micro de Prime Video. On met un peu trop de temps pour se placer. On l’avait dit pourtant avant le match, il fallait rester concentré sur ces phases-là. Et on se fait punir bêtement sur une occasion comme celle-ci, donc c’est énormément de frustration. On fait un match plutôt sérieux mais il y a cette occasion qui nous tue le match. On ne regarde pas le ballon. Ça se voit clairement qu’ils vont essayer de jouer vite, une erreur de concentration comme celle-ci dans ce genre de match, on le paye cash. On peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. À ce niveau-là, ce n’est pas permis. » ESTAC - AS Monaco (2-2) : Kisnorbo et Clement réagissent Patrick Kisnorbo : « On a montré beaucoup de caractère pour revenir dans les dernières minutes. C’est une très bonne chose qu’il faut retenir. On a eu des choses contre nous mais on n’a pas baissé la tête et on a marqué un super but avec Iké. On doit continuer à travailler dur pour progresser et moins subir. » Philippe Clement : « La première période n’était pas assez bonne de notre part, dans l’agressivité et les duels. Je voulais voir une équipe différente en seconde et je l’ai vue. » RC Strasbourg - Brest (0-1) : les réactions d’Antonetti et Roy Frédéric Antonetti : « On a manqué d’un peu de tout, d’engagement, d’investissement et de confiance, car dans ces domaines, on ne peut pas se permettre de ne pas être à 100 %. On n’a pas été assez subtils, ni clairvoyants. On a abusé du jeu long alors qu’il y avait des passes simples à effectuer. Balancer des longs ballons ne correspondait pas à mes consignes. C’est un problème de confiance. On va travailler, notamment à la vidéo. Mais malgré la défaite, je reste confiant… » Éric Roy : « On ne pouvait pas arriver à la Meinau en risquant de nous exposer. Presser haut et essayer d’aller chercher l’adversaire ne correspond pas à nos qualités intrinsèques. En plus, on ne possède pas l’assise défensive nécessaire pour évoluer trop loin de notre gardien. Depuis mon arrivée (début janvier), la seule fois où on avait su gagner après avoir ouvert le score, c’était contre Angers (4-0, le 29 janvier). C’est donc très important psychologiquement d’avoir été capables de tenir ce résultat à Strasbourg. Cela peut permettre à mes joueurs de reprendre confiance, pour ensuite pouvoir proposer un jeu moins restrictif (sourire). »

OGC Nice : Diop out quatre semaines

L'OGC Nice va devoir faire sans Sofiane Diop pendant plusieurs semaines. Comme annoncé par Nice Matin, le milieu de terrain des Aiglons (22 ans), touché face à l’AJ Auxerre vendredi en ouverture de cette 26e journée de Ligue 1 (1-1), souffre d'une entorse à un genou. Sa durée d'indisponibilité est évaluée à quatre semaines.

Stade de Reims : Still talonne le PSG

Vainqueur de l’AC Ajaccio hier à Delaune (1-0), le Stade de Reims poursuit sa folle saison pour se classer au 8e rang avec le maintien déjà en poche. « Ce maintien, c’est sûr et certain que c’est important, analyse Will Still. Quand les dirigeants m’ont confié l’équipe, ils m’avaient demandé de vite sortir de la zone rouge. Là, on a un peu d’air et d’espace, mais on va rester lucides. Notre seul objectif est de continuer à gagner des matches. Devant nous et derrière nous, il y a des équipes de très haut niveau constituées d’excellents joueurs, alors on va voir comment aborder cela, sans s’emballer. » Depuis que le coach belge dirige cette équipe, Reims a gagné huit fois et fait huit matches nuls, soit 32 points en 16 journées, ce qui fait du Stade de Reims la deuxième meilleure équipe française, derrière le PSG (37), entre la 11e et la 26e journée !

MHSC - SCO Angers (5-0) : les réactions de Der Zakarian et Bouhazama

Abdel Bouhazama : « Nul, nul nul. On a manqué d'agressivité, on s’est fait marcher dessus. On prend un but d’entrée de match et tout se dérègle. Il n'y a pas de réaction des garçons. Nous, on a fait beaucoup trop d’erreurs. Mais quand je dis ''nul'', je m’implique dedans, c’est ma responsabilité. Pour le maintien, je pense que c’est mort. Il va falloir faire des choix forts, emmener des garçons qui auront envie de se battre jusqu’à la fin de saison. »

Michel Der Zakarian : « Est-ce que c’est plus facile d’arriver ici qu’ailleurs ? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre : je connais tout le monde au club. L’acclimatation est plus aisée. On parle le même langage avec les gens. »

Toulouse FC : Montanier craque !

Fortement déçu par la défaite du Téfécé à domicile contre Clermont (0-1), Philippe Montanier a ouvert les vannes. « Il nous a tout manqué. De la fatigue ? Je ne sais pas. Si vous êtes fatigués après 20 minutes de jeu, il faut changer de métier. La fatigue n’est pas une explication. Les remplaçants ont été solidaires dans la médiocrité. On a eu un niveau technique très en dessous de ce qu’on fait habituellement, a fustigé l’entraineur du TFC. Il faut arrêter de dire que Toulouse est une très bonne équipe. Toulouse est une équipe qui va jouer la relégation, qui est promue. Il faut vite garder les pieds sur terre. L’ambition, ça se voit surtout sur le terrain. Quand tu écoutes tout le monde, même quand on perd contre Marseille, on dit que c’est formidable. Là, on a fait deux matchs très faibles. »

FC Lorient : Le Bris fier après l’OL

Après le match nul du FC Lorient décroché à Décines contre l’OL, Régis Le Bris était satisfait. « Sur le score, nous prenons un point dans un endroit où il n'est pas facile d'obtenir un résultat. C'est positif. Nous avons eu le courage de jouer le jeu. Pour avoir tenu le ballon comme nous avons réussi à le faire et quand Lyon cherchait à pousser, c'était un point essentiel dans notre plan de jeu. Ce qui nous a manqué, c'est d'approcher de la surface de réparation pour peser sur le résultat. Sur la construction de notre match, c'était intéressant, a-t-il analysé. Par rapport à ce que nous construisons et les remous connus dans notre effectif, il y a un vrai pas en avant sur ce match et partager les points contre Lyon, cela concrétise cette progression qui s'installe. Il y a des réglages qui s'opèrent. »

