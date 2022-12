Le Stade Rennais épate déjà, Nice contrarié au Mercato, Cabella lâche CR7 pour Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS Monaco, OGC Nice : destins liés entre Nübel et Le Sommer ?

Les chemins d’Alexander Nübel et de Yann Sommer pourraient-ils se croiser ? Cité pour pallier l’absence sur blessure de Manuel Neuer au Bayern Munich, le gardien allemand pourrait casser son prêt à l’AS Monaco cet hiver. À moins que le club bavarois choisisse une autre option... nommée Sommer. Selon Sky Sport, le portier du Borussia Mönchengladbach fait partie des solutions envisagées par Hasan Salihamidžić. Le directeur sportif du Bayern a déjà pris contact avec le gardien suisse, qui ne compte pas prolonger avec son club. Il n'a rien promis à personne et pourrait s'engager avec la formation qu'il souhaite à partir du 30 juin 2023. Il n'y a, cependant, aucune négociation concrète à ce stade.

Stade Rennais : le SRFC déjà prêt pour la Ligue 1

Après plusieurs matches amicaux, le Stade Rennais semble déjà rodé pour la reprise de la Ligue 1 fin décembre. La dernière sortie contre le Feyenoord Rotterdam a notamment été très solide et laisse entrevoir quelques belles promesses pour la suite de la saison. « Le niveau, même en amical, est encourageant pour le Stade Rennais, a analysé le journaliste de France Bleu Armorique. Vrai kiff de revoir une équipe rodée comme ça. » À confirmer le jeudi 29 décembre sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 (19h).

Montpellier HSC : l’AC Milan garde un œil sur Wahi

Auteur d’un début de saison de belle facture dans les rangs du Montpellier HSC, Elye Wahi a attiré le regard d’un club étranger de renom. Selon Calcio Mercato, l’AC Milan a coché le nom de l’international espoir français, au même titre que celui du Lensois Loïs Openda. Si pour ce dernier, à ce stade, cela n’est qu’une piste parmi tant d’autres, un contact aurait déjà eu lieu avec le nouvel agent de Wahi, Jorge Mendes. L’attaquant pailladin est estimé entre 15 et 18 millions d’euros.

Stade Brestois : Belhocine futur coach ?

Selon le site belge Wall Foot, le Stade Brestois tient une nouvelle piste pour prendre la tête de l'équipe première. Sans entraîneur principal depuis le départ de Michel Der Zakarian, il y a deux mois, le SB29 aurait porté son dévolu sur Karim Belhocine. Le technicien franco-algérien ancien est libre de tout contrat depuis son départ du KV Courtrai, en Belgique. Habib Beye et Benoît Tavenot sont toujours en course pour prendre la relève de MDZ.

Stade de Reims : le club en deuil avant Lens

C'est avec une profonde tristesse que le Stade de Reims a appris ce matin la disparition de Claude Parmentier, à l'âge de 86 ans. « Supporter inconditionnel des Rouge et Blanc depuis plus de 60 ans, il avait, au fil des années, noué des liens d'amitié avec différentes personnes du club (joueurs, dirigeants, staff). À sa famille, à ses proches, l’ensemble du club Rouge et Blanc adresse ses plus sincères condoléances », explique un communiqué du club marnais. Par ailleurs, les hommes de Will Still feront leur retour à l'entrainement cet après-midi qui disputeront mercredi un dernier match de préparation contre le RC Lens.

LOSC, PSG : Cabella trahit CR7 avec Messi

Fervent admirateur de Cristiano Ronaldo depuis son plus jeune âge, Rémy Cabella n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant portugais mais n’en reste pas moins un supporter invétéré de Lionel Messi. Sur Twitter, le milieu offensif du LOSC a ainsi salué le sacre de l’Argentine hier en Coupe du monde tout en félicitant Kylian Mbappé pour son triplé en finale (3-3, 4 tab 2). « Quel joueur Mbappé respect quand même et Merci Messi pour le football », a-t-il affirmé en s’attirant les foudres des pro CR7.