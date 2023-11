BANC DE TOUCHE

Alors que le Stade Rennais n’a pas encore officiellement tranché le cas de Bruno Genesio, on se rend compte que le technicien breton est déjà parmi les entraîneurs en poste le plus longtemps en Ligue 1. Mais au fait quel est le Top 10 des coachs de L1 – L2 en activité à la plus grande longévité.