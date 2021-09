Le Top 15 des WAGs révélés, le PSG en force avec Wanda Nara, Madame CR7 grande absente !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si les femmes de footballeurs sont parfois vues comme des « potiches » aux yeux du grand public, certaines sont malgré tout parvenues à créer un business autour de leur propre image ou de vivre sans avoir recours à la notoriété de leur mari ou compagnon. Se basant sur des critères objectifs tels que la fortune annoncée, le nombre de livres, d'années de carrière, de suiveurs sur les réseaux sociaux ou encore de recherches sur YouTube ou Spotify, le site américain SlotsUp a dévoilé le Top 15 des WAG's les plus influentes du « soccer ».

Shakira domine le monde des WAGs

Sans surprise, du fait de sa notoriété mondiale dans la chanson, Shakira (Madame Gérard Piqué) écrase le classement avec un indice de 99/100 (253 M£ de fortune, 122,8 M de suiveurs sur les réseaux sociaux, 34M d'écoutes sur Spotify, etc.). L'ex Spice Girl Victoria Beckham et la chanteuse Perrie Edwards, madame Oxlade-Chamberlain complètent le podium.

Antonela et Wanda entrent juste dans le classement

Si le Top 5 est dominée par les chanteuses, on retrouve trois Parisiens et une ex d'un joueur du PSG. A plusieurs reprises en couple avec Neymar Jr, l'actrice brésilienne Bruna Marquezine arrive au 6e rang. Présentatrice TV en Espagne, Pilar Rubio (Madame Sergio Ramos) est 8e alors qu'Antonela Roccuzzo (Madame Messi) et Wanda Nara (Madame Icardi) sont respectivement 14e et 15e. La surprise de ce classement étant l'absence de la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Il faut croire que la notoriété récente de l'ancienne vendeuse de boutique de luxe à Madrid ne lui permet pas encore de rentrer dans ce cercle fermé.

Le classement et les critères :

Le Top 15 des WAG's à succès selon SlotsUP. pic.twitter.com/DHyCe8lSEl — FollowlaL1 (@FollowlaL1) September 18, 2021