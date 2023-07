Lens et deux autres clubs de L1 ont tenté Satriano, un ex de Nice vers Clermont, Bordeaux vise 2 recrues, Bosetti torpille Cahuzac

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Martin Satriano (Inter Milan) échappe à Lens, Brest et Montpellier

Si son nom circulait ces derniers jours du côté du RC Lens, de Brest ou encore de Montpellier, Martin Satriano (Inter Milan, 22 ans) ne reviendra pas en Ligue 1 cet été. Selon son journaliste et compatriote Michel Maragliotti Nunez, l'ancien buteur du SB29 va rejoindre le Dinamo Zagreb en prêt avec option d'achat.

OGC Nice : Pelmard de retour en Ligue 1, Bosetti attaque Cahuzac

Ancien joueur de l'OGC Nice, désormais sous contrat avec le FC Bâle (D1 suisse), Andy Pelmard (23 ans) pourrait revenir en Ligue 1. Selon Foot Mercato, le Clermont Foot a entamé des discussions pour recruter le défenseur.

Par ailleurs, l'attaquant d'Annecy et supporter déclaré du Gym Alexy Bosetti s'est ouvertement opposé au recrutement de Yannick Cahuzac par les Aiglons. "N'oubliez pas que pour eux, NOUS sommes des "Niçois de merde" et des cafards", a tweeté le joueur, en référence à une grosse bagarre survenue en 2014 entre joueurs de l'OGCN et de Bastia, où évoluaient à l'époque Cahuzac.

Et aussi...

FC Lorient : Féry conforte Le Bris … et promet un gros Mercato

Présent en conférence de presse, Loïc Féry est revenu sur le vrai faux départ de Régis Le Bris au FC Lorient, rétablissant certaines vérités : « Il ne m'a jamais dit qu'il voulait quitter le club. Il a simplement demandé du temps pour réfléchir et m'a fait part de ses souhaits d'améliorations (…) Avec Régis Le Bris, on est sur la même longueur d'onde. C’est un des hommes les plus professionnels avec lesquels j’ai eu à travailler dans ma carrière et je sais qu’il est pleinement concentré vers la préparation de la saison prochaine. J'ai choisi de regrouper plusieurs fonctions sous sa responsabilité et notamment le centre de formation et la direction sportive. Il aura un rôle un peu plus à "l'Anglaise". Il n'y a pas d'urgence de réorganisation mais il aura plus de responsabilités. C'est important d'avoir une cohérence dans tout le projet sportif du club » .

Concernant le Mercato, le président des Merlus a annoncé des « moyens en forte hausse par rapport à l'année dernière » : « On a eu une année qui nous a permis de valoriser très bien nos joueurs, de faire quelques ventes intéressantes ce qui nous permet de continuer cette évolution et de renforcer le budget du club. On aura pas besoin de vendre en milieu de saison prochaine (…) On va continuer à renforcer l’équipe notamment dans le secteur offensif où on a eu des départs importants. Je ne vais pas faire de grandes annonces avec des grands chiffres mais ça va s’accélérer dans les prochaines semaines ».

RC Strasbourg : le nouveau Djiku est trouvé !

Alexander Djiku désormais libre, le RC Strasbourg a bien avancé sur son remplacement. Avec l'arrivée de BlueCo, le club alsacien est parvenu à se placer sur le prometteur défenseur central du FC Bruges Abakar Sylla (20 ans). D'après Foot Mercato, le RCSA serait tout proche de finaliser la venue de ce grand espoir. Un joueur chipé au nez et à la barbe du RB Leipzig.

?EXCL : ?¬レᆱ️?￰゚ヌᆴ #JupilerLeague |



◉ Le défenseur central du FC Bruges Abakar Sylla se rapproche de Strasbourg !



◉ Les discussions ont été entamées entre les parties et une issue favorable est espérée dans les prochains jours.https://t.co/324O4CKAZy pic.twitter.com/BFtjMEEFUq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 8, 2023

Les Girondins visent encore deux recrues

Si les Girondins de Bordeaux ne signeront le goleador de Roda JC Dylan Vente (24 ans) qu'en cas de vente d'Aliou Badji, le club au scapulaire avance sur deux autres dossiers en attendant. D'après L'Equipe, les deux priorités d'Admar Lopes seraient de faire signer un milieu de terrain et un défenseur central. Girondins4ever précise que, concernant le milieu, Bordeaux cherche un « 6 » expérimenté pour faire oublier Fransergio.

AJ Auxerre : Mbaye Niang a l'embarras du choix

Laissé libre par l'AJA après la relégation, Mbaye Niang aurait plusieurs touches à l'étranger. En Espagne, Las Palmas songerait à lui, de même que Konyaspor en Turquie et la Salernitana en Italie. Les deux premiers clubs ont déjà soumis une offre à l'attaquant de 28 ans, selon L'Equipe.

Clermont : Khaoui vers les Emirats

L'Equipe annonce que Saif-Eddine Khaoui aurait reçu des propositions de cinq clubs des Emirats Arabes Unis. Un club de Ligue 1 serait également sur les rangs pour le milieu offensif gauche clermontois, qui s'interrogerait sur les suites à donner à sa carrière.

Podcast Men's Up Life