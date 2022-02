Lens et Nantes doublé par Lorient, signature attendue à Bordeaux, petit pactole pour le LOSC ?

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Lens et Nantes doublé pour Koné

Si la situation s’est tendue au FC Lorient autour de Paul Nardi, prévenu en toute fin de mercato qu’une recrue devait lui passer devant dans la hiérarchie, l’habituel titulaire (27 ans) n’était pas présent dimanche lors du match amical contre le Stade Rennais (1-1). Matthieu Dreyer occupait la cage du FCL et qui fait désormais figure de favori au poste de numéro 1... Les Merlus pourront au moins se satisfaire du recrutement des attaquants venus de Norvège Ibrahima Koné (22 ans, Sarpsborg) et Taofeek Ismaheel (21 ans, Frederikstad, D2). Le premier nommé était ardemment suivi par le RC Lens et le FC Nantes cet hiver.

Medioub prolongé par Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux ont enregistré hier soir l’arrivée d’un quatrième renfort, l’international bosnien de Malmö Anel Ahmedhodzic. Le défenseur central de 23 ans a été prêté avec une option d’achat de 4 M€ quasi automatique. Très grand (1,92 m) et très à l’aise techniquement, il est perçu comme un grand espoir à son poste. L’opportunité de recruter Ahmedhodzic a redistribué les cartes mais L’Équipe affirme que son arrivée ne remet pas en cause la volonté des Girondins de prolonger Abdel Medioub, libre au mois de juin. Un nouveau contrat de trois ans devrait bientôt lui être proposé.

Le pactole au LOSC grâce à Niasse et Reinildo ?

Reinildo a finalement obtenu gain de cause et a signé hier à l’Atlético Madrid. Le latéral gauche de 28 ans voulait permettre au LOSC de toucher une compensation pour son départ et devrait rapporter entre 4 et 5 millions d’euros aux Dogues. Le départ du Mozambicain devrait être suivi d’un autre : Cheikh Niasse (22 ans). Selon L’Équipe, le milieu de terrain a pris la route de Berne, où il doit passer aujourd’hui des tests médicaux et s’engager avec les Young Boys. Ce transfert devrait rapporter un peu plus de 2 M€ au LOSC plus un intéressement à la revente (15 %) ainsi que divers bonus.

Gravillon absent deux mois à Reims ?

Mauvaise nouvelle pour le Stade de Reims. Dans son édition du jour, L'Union annonce qu'Andreaw Gravillon (23 ans) s'est donné un trait de fracture au métatarse et sera indisponible pendant les deux prochains mois ! Un sacré coup dur pour Oscar Garcia, qui va devoir trouver des solutions en défense centrale. Par ailleurs, on apprend que les négociations pour Ghislain Konan se poursuivent.

