Lens - Nantes, les compos probables et les absents

En course pour l'Europe, le Racing récupère ses deux blessés du dernier match Patrick Berg et Facundo Medina. Si l'infirmerie est vide, Franck Haise devra quand même composer sans Kévin Danso, suspendu après son carton rouge au Parc des Princes samedi dernier.

Les absents du côté de Lens : Danso (suspendu).

Vague de cartons jaunes chez les Canaris

Du côté du FCN, Antoine Kombouaré doit faire avec une cascade de joueurs suspendus, lesquels ont préféré « cleaner » leurs cartons pour ne pas prendre de risques en prévision de la finale de Coupe de France face à Nice le 7 mai. Ludovic Blas, Andrei Girotto et Fabio ne sont pas là. Charles Traoré est out jusqu'à la fin de saison et le doute persiste toujours sur la présence ou non de Pedro Chirivella, de retour de blessure mais peut-être un peu court.

Les absents du côté de Nantes : Blas, Girotto, Fabio (suspendus), Ch.Traoré (blessé).

Lens : Leca - Gradit, Wooh, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Haïdara - Pereira da Costa - Kalimuendo, Sotoca.

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Castelletto, Pallois - Corchia, Moutoussamy, Chirivella (ou Cyprien), Merlin - Coco, Kolo Muani, Simon.

Lens - Nantes, les compos probables Ce samedi (17h, sur Prime Vidéo), Lens reçoit Nantes à Bollaert-Delelis pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce classique entre candidats à l'Europe.

Alexandre Corboz

Rédacteur