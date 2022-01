Lens – OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Epargné par le Covid, Franck Haise garde les trois mêmes absents que la semaine passée à Saint-Etienne : Deiver Machado en reprise et attendu la semaine prochaine à l'entraînement, Massadio Haïdara et Ignatius Ganago, actuellement à la CAN.

Les absents du côté de Lens : Haïdara, Ganago (CAN), Machado (reprise).

Bakambu et Kolasinac première dans le groupe ?

A l'OM, Jorge Sampaoli est également relativement épargné. Bien sûr, il manque Bamba Dieng (CAN) et Pape Gueye (suspendu 4 mois par la FIFA) et un doute plane sur la présence ou non Konrad de la Fuente, absent de l'entraînement à l'avant-veille du match, mais c'est tout ! Sead Kolasinac et Cédric Bakambu s'entraînent avec le groupe et pourraient apparaître prochainement...

Les absents du côté de l'OM : Gueye (suspendu), Dieng (CAN), De la Fuente (incertain).

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Lirola, Rongier, Bo.Kamara - Ünder, Guendouzi, Payet (cap.), Gerson - Milik.