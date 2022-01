Lens – OM : Marseille signe sa revanche à Bollaert, les 5 héros du match

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Dimitri Payet

Bien meilleur lorsqu'il est déchargé de la présence d'Arkadiusz Milik et peut naviguer sur tout le front de l'attaque, le Réunionnais était au four et au moulin. Auteur de l'ouverture du score sur penalty, il a régalé par quelques gestes techniques (roulettes, rush solitaire) et mis à contribution Wuilker Farinez sur coup-franc (66e). Un match plein.

Matteo Guendouzi

Présent dans la surface pour provoquer le penalty (généreux) avec Facundo Medina, le milieu prêté par Arsenal est également présent au relai sur le but du 2-0. Encore une fois, il n'a pas ménagé ses efforts et a été précieux pour sortir la balle de 1-1 devant Wesley Saïd (55e).

Cédric Bakambu

Rentré à la 74e, buteur à la 77e sur l'un de ses premiers ballons, le nouveau buteur de l'OM a signé des débuts remarqués. Sa concurrence avec Arkadiusz Milik démarre sous les meilleures hospices même s'il a encore besoin de rythme pour postuler à une place de titulaire.

William Saliba

Une nouvelle fois, le défenseur formé à Saint-Etienne a réalisé une prestation immense. Quelle sérénité dans ses interventions et quel retour en début de match pour arrêter Seko Fofana (6e). Il a encore évolué à un niveau international

Pau Lopez

Nouveau clean-sheet pour le portier espagnol qui n'a pas eu énormément de travail à Bollaert-Delelis ce samedi soir mais qui aura surtout eu le mérite de gagner son duel face à Florian Sotoca sur la balle de 1-1 à la 38e minute.

Le grand perdant, c'est Milik ! Malheureusement pour l'international polonais, l'OM a montré ce soir qu'il jouait mieux sans lui, que l'animation était plus consistante avec Dimitri Payet en faux "9" et des permutations permanentes amenant aussi Mattéo Guendouzi et Gerson à se projeter ou Cengiz Ünder à prendre l'axe. Pire, "Arek" a vu son nouveau concurrent Cédric Bakambu se montrer directement efficace. Avec le retour de la CAN de Bamba Dieng, ça risque de faire beaucoup de paramètres pour le revoir dans le onze.