Lens - PSG : les compos probables et les absents

Comme lors des matchs précédents, Franck Haise devra faire sans Deiver Machado et Wesley Saïd. En revanche, le RC Lens devrait pouvoir démarrer contre Paris avec un Gaël Kakuta de retour dans le onze. Souffrant des ischios, le Congolais a pu souffler lors du match de mercredi à Clermont.

Les absents du côté de Lens : Machado, Saïd (blessés).

Encore beaucoup d'absents à Paris

Comme souvent au PSG, Mauricio Pochettino doit faire avec de nombreuses incertitudes et des paramètres fluctuants. Un large point santé a été effectué vendredi et il manquera au moins Sergio Ramos, Julian Draxler, Ander Herrera et Neymar. Georginio Wijnaldum est de retour... Et Presnel Kimpembe, touché contre Nice, devrait être là.

Les absents du côté du PSG : Draxler, Herrera, Wijnaldum, Neymar (blessés).

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe (ou Diallo), N.Mendes - Verratti, Danilo, Gueye - Di Maria, Mbappé, Messi.