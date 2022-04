Lens reçoit des bonnes nouvelles avant Nice, un Brestois a conquis Ménès, Bordeaux bientôt enterré ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

RC Lens : bonnes nouvelles avant Nice

Si le RC Lens s’est incliné à Strasbourg hier et a vu s’éloigner les places européennes, il pourrait s’en rapprocher dès dimanche en cas de succès contre l’OGC Nice (17h). En attendant, Haise n’a pas vraiment été surpris par la contre-performance de son néo-international Jonathan Clauss : « Il vient de traverser tellement d’émotions fortes et positives... Mais je ne vois pas comment notre public pourrait oublier tout ce qu’il a fait depuis vingt et un mois. » Outre la prestation encourageante de Seko Fofana, le coach du Racing a aussi pu relever « le match très solide » de Christopher Wooh (qui suppléait Kevin Danso, suspendu). Bref, de quoi espérer vite rebondir...

Girondins : match de la peur contre Metz

Nicolas de Préville y est pas allé avec le dos de la cuillère pour lancer le choc entre les Girondins de Bordeaux et le FC Metz dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1 (13h). « Oui, on y croit. Après, on ne va pas se leurrer, dans trois semaines on le saura, si on peut y croire ou pas… On a le week-end prochain un match contre Bordeaux, et l’équipe qui va gagner pourrait enterrer l’autre, c’est un peu ça, a-t-il commenté dans des propos relayés par Girondins4Ever. Le week-end suivant, il y aura encore des matches… Ce sont des matches au couteau, et il faut y aller avec une âme de guerrier, et remporter ces matches. On n’a gagné que quatre matches cette saison, il nous faut en gagner au moins cinq d’ici la fin de la saison. »

Stade Brestois : la bonne pioche Satriano

Le Stade Brestois a signé l’une des belles performances du wee-end en s’imposant à la Mosson (2-1). Encore une fois, c’est l’attaquant uruguayen Martin Satriano qui a fait trembler les filets en faveur du SB29. Pierre Ménès est sous le charme. « Brest a gagné assez tranquillement à Montpellier, face à une équipe héraultaise qui avait pourtant récupéré tous ses blessés mais qui a été incapable de concrétiser et a encaissé deux buts signés Satriano – une bonne pioche en prêt – et Honorat, qui réalise une très belle saison, a-t-il commenté sur son blog. Une bonne prestation des Finistériens, qui ne sont pas toujours là où on les attend. »

AS Monaco : Clement savoure

Philippe Clement, qui se sait en sursis en fin de saison, savoure d’autant plus le succès de l’AS Monaco à Metz grâce à Wissam Ben Yedder et Myron Boadu (2-1). « C'était important de prendre les trois points, surtout quand c'est mérité. J'entends parler du classement depuis début janvier. Mais nous devons jouer pour prendre les trois points et rester concentrés sur les choses que nous pouvons faire, a-t-il réagi en conférence de presse. C'était important de confirmer après le grand match contre le PSG, de montrer que nous pouvons gagner des matches contre des équipes qui font la guerre pour le maintien. Le but que nous encaissons, c'est quelque chose d'exceptionnel de marquer comme cela. J'étais content que nous nous soyons créé beaucoup d'occasions nettes. La victoire était méritée. »

"Paris redémarre, Marseille s'échappe, Lyon se relance"



Un dimanche de Ligue 1 chargé et spectaculaire ! On fait le point sur ce qui s'est passé.https://t.co/dQUbY7Ur4o — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 3, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.



Bastien Aubert

Rédacteur