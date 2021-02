Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Lens – Rennes oppose ce samedi deux candidats directs à la 5e place synonyme de qualification pour les barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence qui débutera en 2021-22. D'un côté, Rennes – cinquième – qui fait du surplace à 37 points. De l'autre des Sang et Or (7e avec 35 pts) qui alternent le chaud et le froid en ce début d'année 2021 et ne gagnent plus à Bollaert. Mercredi, les deux équipes ont vécu des soirées frustrantes : les Rouge et Noir en étant accroché dans leur derby face à Lorient (1-1) ; le Racing en accrochant aux forceps l'OM à la maison après avoir été mené de deux buts (2-2).

Lens – Rennes sur Canal+

Pour suivre Lens - Rennes, nous vous invitons à vous brancher sur Canal+ à 21 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI.